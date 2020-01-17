Англоязычный дебют автора «Паразитов» с Тильдой Суинтон, Октавией Спеснсер и Крисом Эвансом «Сквозь снег», дуэт Роберта Паттинсона и Уиллема Дефо (и русалка!) в фильме «Маяк», а также трогательная драмеди «Особенные» от создателей хита «1+1» – какие картины вышли в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Роберта Паттинсона до Венсана Касселя
«Сквозь снег» / Snowpiercer
Фильм триумфатора прошлогоднего Каннского фестиваля (и скорее всего грядущего «Оскара») Пон Джун-хо. Строго говоря, эту англоязычную картину он снял до «Паразитов» – в 2013-м: под продюсерством Харви Вайнштейна и с Тильдой Суинтон, Октавией Спеснсер и Крисом Эвансом в касте. Из-за сложной судьбы до российского проката экранизация комикса Жака Лоба «Le Transperceneige» добралась только сейчас.
С 16 января
«Маяк» / The Lighthouse
Камерный черно-белый хоррор Роберта Эггерса о том, как двое мужчин (Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо) постепенно сходят с ума, оказавшись в обществе друг друга на отдаленном острове. Изначальная фабула напоминает «Как я провел этим летом», но зря. Игры разума здесь рождают не драму о трусости с вполне реальным медведем, а черную комедию с русалкой.
С 16 января
«Песня имен» / The Song of Names
Изначально проект о двух музыкантах, переживших Холокост, но потерявшихся на 40 лет запускался в 2010-м с Вадимом Перельманом, Энтони Хопкинсом и Дастином Хоффманом. В итоге воплотил замысел не менее блестящий состав: Клайв Оуэн, Тим Рот и специалист по фильмам о музыке, режиссер «Голоса» и «Красной скрипки» Франсуа Жирар.
С 16 января
«Особенные» / Hors normes
Новая картина Оливье Накаша и Эрика Толедано не менее духоподъемная, чем их же хиты «1+1» и «Праздничный переполох». На этот раз речь пойдет о социальных работниках центра для людей с аутизмом. Их играют Венсан Кассель и Реда Катеб.
С 16 января
«Проксима» / Proxima
Снятая в России и Казахстане (на территории Байконура) драма Алис Винокур («Мустанг») про женщину-астронавта с Евой Грин и Мэттом Диланом. Она готовится к экспедиции на Марс и расставанию со своей маленькой дочерью.
С 16 января
«Проклятие» / The Grudge
Создатель «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми перезапускает франшизу «Проклятие». На волне любви к японским хоррорам в 2004-м он уже продюсировал американскую адаптацию классического фильма Такаси Симидзу про зловещий дом и его обитателей.
С 16 января
«(НЕ)идеальный мужчина»
Заявляющая, что Егор Крид идеален комедия Марюса Вайсберга. На этом юмор фильма почти исчерпывается. Не спасает его даже всегда органичная Юлия Александрова («Горько!», «Звоните ДиКаприо!»).
С 16 января
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