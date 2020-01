Disney предложил Тайке Вайтити стать режиссером новых «Звездных войн»

Новозеландский актер, режиссер, сценарист и комик Тайка Вайтити дебютировал в кино в 1999 году. В качестве режиссера Вайтити снял фильмы «Мальчик» (2010), «Реальные упыри» (2014), «Тор: Рагнарек» (2017), «Кролик ДжоДжо» (2019) — последний получил шесть номинаций на «Оскар», в том числе как лучший фильм года. Также Вайтити снял финальный эпизод первого сезона сериала «Мандалорец».

Напомним, ранее сценаристы и продюсеры сериала «Игра Престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс вышли из соглашения с компанией Disney, в рамках которой планировалось снять продолжение киносаги «Звездные войны». Решение было принято из-за высокой загруженности по проектам стримингового сервиса Netflix, для которого шоураннеры также создают контент.

«Скайуокер: Восход» стал завершающим фильмом в новой трилогии «Звездных войн», над которой работает кинокомпания Walt Disney. Генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о желании студии взять паузу — фильм последними на неопределенное время. После выхода картины в прокат компания собирается заняться производством сериалов, таких как «Войны клонов» и «Мандалорец», а также приквел «Изгой-один».

А еще Борис Гребенщиков выложил в своем Instagram необычный снимок — икону с едва ли не главной сенсацией сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн» малышом Йодой. Музыкант подписал изображение фразой This is The Way («Таков путь»), которая является заповедью для расы мандалорцев. Пищим от восторга!