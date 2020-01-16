Посмотрите финальный трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание»

Стриминговый сервис Netflix показал новый, заключительный трейлер грядущего сезона сериала «Половое воспитание». Шоу возвращается на экраны со вторым сезоном и любовным треугольником — теперь главному герою, 16-летнему Отису Милберну предстоит разобраться в своих чувствах. Посмотрите прямо сейчас — премьера уже завтра!
В прошлом сезоне подростковая комедийная драма об ученике-психологе, решающим сексуальные проблемы одноклассников, внезапно понравилась огромному количеству зрителей. В новом сезоне их ждет любовный треугольник — к главному герою «Полового воспитания» Отису Милберну в исполнении Эйса Баттерфилда неравнодушны две девушки, и ему придется разобраться в своих чувствах.
Премьера второго сезона сериала «Половое воспитание» состоится 17 января на Netflix.
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