Посмотрите финальный трейлер второго сезона сериала «Половое воспитание»

В прошлом сезоне подростковая комедийная драма об ученике-психологе, решающим сексуальные проблемы одноклассников, внезапно понравилась огромному количеству зрителей. В новом сезоне их ждет любовный треугольник — к главному герою «Полового воспитания» Отису Милберну в исполнении Эйса Баттерфилда неравнодушны две девушки, и ему придется разобраться в своих чувствах.

Премьера второго сезона сериала «Половое воспитание» состоится 17 января на Netflix.