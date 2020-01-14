Накануне объявили номинантов «Оскара». Одним из триумфаторов премии стал победитель Каннского кинфестиваля, мультижанровый фильм корейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты». На этой неделе в прокат выйдет его же адаптация комикса «Сквозь снег» с Тильдой Суинтон и Крисом Эвансом, в конце месяца – ре-релиз кровавого «Олдбоя» Пак Чхан-ука. «Собака.ru» выбрала еще семь известных (и не очень!) картин авторов из Южной Кореи, которые доказывают, что это мощная и самобытная индустрия, а не просто мода на очередной национальный кинематограф.
Не только «Паразиты»: 7 отличных фильмов корейских режиссеров
«Пылающий» / Beoning (реж. Ли Чан-дон, 2018)
Эстетский фильм Ли Чан-дон изящно вальсирует между жанрами, успевая побыть и романтичной историей в стиле азиатских дорам, и детективным триллером о таинственном исчезновении возлюбленной, и драмой о творческом поиске, и притчей о тотальном одиночестве. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получила приз ФИПРЕССИ. Мечтающий стать писателем Ли Джон-су встречает девушку Хэ-ми, с которой жил когда-то по соседству. Она собирается в Африку и просит его присмотреть за кошкой. Из поездки она возвращается не одна, а с богатым юношей со странным хобби, зовущим себя на американский манер Беном.
«Присмотрите за моей кошкой» / Goyangileul butaghae (реж. Чон Джэ-ын, 2001)
Еще один фильм, в котором есть просьба об опеке над кошкой – и она даже вынесена в заглавие. Впрочем, больше сюжетных совпадений с «Пылающим» нет. Это ностальгическая и нежная история взросления пяти девушек, дружба которых претерпевает сложности, когда одна из них уезжает работать в Сеул.
«Вторжение динозавра» / Gwoemul (реж. Пон Джун-хо, 2006)
Хоррор о чудовище из канализации Пон Джун-хо снял до «Паразитов», но уже после своего англоязычного дебюта «Сквозь снег». «Вторжение динозавра» рассчитано на самую широкую публику, но в фильме есть и социальная сатира, а сам сюжет отчасти взят из реальности: якобы породивший чудовище токсичный формальдегид действительно в 2000 году слили в сточные воды с американской военной базы в центре Сеула.
«Порочные игры» / Stoker (реж. Пак Чхан-ук, 2013)
Выпускник философского факультета и автор чуть ли не самых кровавых корейских фильмов Пак Чхан-ук дебютировал в англоязычном кино картиной, вдохновленной «Тенью сомнения» Альфреда Хичкока. Здесь к матери (Николь Кидман) и дочери (Миа Васковска) тоже приезжает таинственный дядя Чарли (Мэттью Гуд), превращая историю семейного воссоединения в триллер.
«Служанка» / Hanyo (реж. Лим Сан-су, 2010)
«Служанку» Лим Сан-су не стоит путать со «Служанкой» же Пак Чхан-ука. Хотя оба фильма участвовали в основном конкурсе Канн (в разные годы). По-корейски настоящая служанка – этот фильм 2010-го. У Пак Чхан-ука картина в оригинале называется Agasshi — это уважительное обращение к незамужней девушке, то есть, по сути, скорее «госпожа». Различается и сюжет – Лим Сан-су рассказывает, как хозяин дома, несмотря на беременную жену, начинает испытывать интерес к юной служанке, а не о страсти двух женщин.
«Поезд в Пусан» / Busanhaeng (реж. Ен Сан-хо, 2016)
Зомби-апокалипсис с единством места действия – оно ограничивается поездом и его вагонами. В Корее фильм стал кассовым хитом, поэтому его даже покупали для проката в других странах, в том числе России. Картина – игровой дебют режиссера Ен Сан-хо. До этого тот снимал только анимационные ленты.
«Натянутая тетива» / Hwal (реж. Ким Ки Дук, 2005)
Не самая очевидная (среди невероятно знаменитых) притча Ким Ки Дука о старике и 16-летней девушке, живущих на барже. Тот растил ее с детства, они вот-вот должны пожениться, но внезапно на плавсредстве появляется юноша, делая из истории безусловной любви драму.
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