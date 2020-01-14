Не только «Паразиты»: 7 отличных фильмов корейских режиссеров

«Пылающий» / Beoning (реж. Ли Чан-дон, 2018)

Эстетский фильм Ли Чан-дон изящно вальсирует между жанрами, успевая побыть и романтичной историей в стиле азиатских дорам, и детективным триллером о таинственном исчезновении возлюбленной, и драмой о творческом поиске, и притчей о тотальном одиночестве. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и получила приз ФИПРЕССИ. Мечтающий стать писателем Ли Джон-су встречает девушку Хэ-ми, с которой жил когда-то по соседству. Она собирается в Африку и просит его присмотреть за кошкой. Из поездки она возвращается не одна, а с богатым юношей со странным хобби, зовущим себя на американский манер Беном.