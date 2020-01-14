Появился тизер-трейлер нового фильма Marvel «Морбиус» — с Джаредом Лето и Джаредом Харрисом в главных ролях

По сюжету, главный герой картины Майкл Морбиус страдает смертельным заболеванием крови. Пытаясь найти лекарство, он решается на отчаянный шаг — опасный эксперимент с кровью летучих мышей. То, что в начале кажется настоящим прорывом в лечении, рискует обернуться еще худшим наказанием, чем сама болезнь. Теперь, кроме жажды крови, Морбиус получает нечеловеческую силу, ловкость и даже способность к эхолокации.

Режиссером нового фильма от Marvel и продюсеров «Венома» и франшизы «Человек-паук» выступил Даниель Эспиноса. Главные роли исполнили Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049», премия «Оскар» за «Даллаский клуб покупателей»), Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Адриа Архона («Настоящий детектив»), Джаред Харрис («Чернобыль») и Тайриз Гибсон («Форсаж»). Премьера «Морбиуса» состоится 30 июля 2020 года.