«Настоящий детектив» Стивена Кинга: Каким получился мистический сериал «Чужак»?

В штате Джорджия в США произошло жестокое изнасилование и убийство 11-летнего мальчика. Улики (отпечатки пальцев и опрос нескольких местных жителей) указывают на тренера бейсбольной команды местной школы Терри Мэйтленда. Однако тот в предполагаемое время преступления был на конференции в нескольких десятках километров от места событий, что подтверждается видеозаписями и показаниями свидетелей. У Терри нет братьев-близнецов и находиться одновременно в двух местах он явно не мог.

Юг США, мистика, соломенные человечки – история кажется очень похожей на новый сезон «Настоящего детектива». Но это экранизация романа Стивена Кинга, причем довольно свежего – он вышел в 2018 году. В книге, например, упоминается сериал «Озарк» как адекватное развлечение для добропорядочного семьянина. И, словно поняв намек писателя, в «Чужаке» в роли подозреваемого в убийстве тренера выступает звезда «Озарка» Джейсон Бейтмен – и он же снимает две стартовых серии. Адаптацию романа в сценарий сделал прославленный американский сценарист Ричард Прайс, один из соавторов важных для HBO сериалов – драм «Прослушка», «Однажды ночью», а также недавно закончившейся «Двойки».