На сервисе «Амедиатека» вышли две серии адаптации детективного романа Стивена Кинга «Чужак». Кинокритик Иван Пугин посмотрел первые эпизоды проекты и с нетерпением ждет его продолжения.
«Настоящий детектив» Стивена Кинга: Каким получился мистический сериал «Чужак»?
В штате Джорджия в США произошло жестокое изнасилование и убийство 11-летнего мальчика. Улики (отпечатки пальцев и опрос нескольких местных жителей) указывают на тренера бейсбольной команды местной школы Терри Мэйтленда. Однако тот в предполагаемое время преступления был на конференции в нескольких десятках километров от места событий, что подтверждается видеозаписями и показаниями свидетелей. У Терри нет братьев-близнецов и находиться одновременно в двух местах он явно не мог.
Юг США, мистика, соломенные человечки – история кажется очень похожей на новый сезон «Настоящего детектива». Но это экранизация романа Стивена Кинга, причем довольно свежего – он вышел в 2018 году. В книге, например, упоминается сериал «Озарк» как адекватное развлечение для добропорядочного семьянина. И, словно поняв намек писателя, в «Чужаке» в роли подозреваемого в убийстве тренера выступает звезда «Озарка» Джейсон Бейтмен – и он же снимает две стартовых серии. Адаптацию романа в сценарий сделал прославленный американский сценарист Ричард Прайс, один из соавторов важных для HBO сериалов – драм «Прослушка», «Однажды ночью», а также недавно закончившейся «Двойки».
Главную роль – местного детектива Ральфа Андерсона, который расследует убийство – сыграл австралиец Бен Мендельсон («Темные времена», «Изгой-один», «Девочки»). По сюжету его герой почти год назад потерял сына, занимавшегося бейсболом у того же Терри Мэйтленда. И если сначала доказательства вины тренера кажутся ему неоспоримыми, то чем дальше он погружается в дело, тем больше необъяснимых и мистических вещей узнает. В этот момент на помощь твердо стоящему на земле и не верящему в сверхъестественное Ральфу приходит обладающая феноменальной памятью, но спорными социальными навыками частный детектив Холли Гибни. Ее играет британка Синтия Эриво («Ничего хорошего в отеле Эль-Рояль», «Вдовы»). При первой же встрече та произносит тост по-литовски, цитирует «Матрицу» и вообще всячески оживляет действие.
Титулованная команда проекта не дает сбоев и делает сбалансированный продукт – в нем достаточно и драмы, и детектива, и мистики. Характеры прописаны убедительно, картина нравов маленького городка нарисована реалистично, а загадок ровно столько, чтобы зритель не запутался в сюжете. В романе Кинга литературные критики отмечали слабую концовку. Возможно, создатели сериала это учтут и ее поменяют – к сценарию привлечен писатель Деннис Лихейн, по мистическим книгам которого ставили свои фильмы Мартин Скорсезе, Бен Аффлек и Клинт Иствуд. Он уже участвовал в адаптации романа Кинга – был автором двух серий «Мистера Мерседеса» с Бренданом Глисоном в главной роли. Кстати, детектив Холли Гибни там тоже была (но ее сыграла другая актриса).
Жаль, что HBO не выпускает все серии сразу – очень интересно узнать, что же за Чужак вынесен в заглавие и есть ли всему происходящему логическое объяснение. Возможно, колумбийский футболист Андрес Эскобар, убитый за гол в собственные ворота, или Иосиф Сталин, выставлявший жертвам расстрелов счет за пулю, которой их убили (так до сих пор делают, применяя смертную казни в Китае), не зря упомянуты в диалогах персонажей. А пока в ожидании новых эпизодов можно почитать книгу, чтобы потом было не так страшно.
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