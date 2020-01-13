Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020

Напомним, ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист премии «Оскар»-2020. В номинации «Лучший международный художественный фильм» был заявлен фильм Кантемира Балагова «Дылда», в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» — мультипликационная лента Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», а за победу в номинации «Лучший документальный фильм» могла побороться картина Виктора Косаковского «Акварель».