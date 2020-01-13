Сегодня, 13 января, Американская академия кинематографических искусств и наук объявила имена номинантов премии «Оскар»-2020. Победителей назовут на церемонии вручения наград, которая пройдет 9 февраля в кинотеатре Kodak (Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center) в Лос-Анджелесе.
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020
Лучший фильм
«Форд против Феррари»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Однажды в… Голливуде»
«Паразиты»
Лучший актер
Антонио Бандерос
Леонардо Дикаприо
Адам Драйвер
Хоакин Феникс
Джонатан Прайс
Лучшая актриса
Синтия Эриво
Скарлет Йоханссон
Сирша Ронан
Шарлиз Терон
Рене Зельвеггер
Лучший режиссер
«Ирландец», Мартин Скорсезе
«Джокер», Тодд Филлипс
«1917», Сэм Мендес
«Однажды в…Голливуде», Квентин Тарантино
«Паразиты», Пон Джун-хо
Лучшая мужская роль второго плана
Том Хэнкс — «Прекрасный день по соседству»
Энтони Хопкинс — «Два Папы»
Аль Пачино — «Ирландец»
Джо Пеши — «Ирландец»
Брэд Питт — «Однажды в… Голливуде»
Лучшая женская роль второго плана
Кети Бейтс — «Дело Ричард Джуэлла»
Лора Дерн — «Брачная история»
Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
Флоренс Пью — «Маленькие женщины»
Марго Робби — «Скандал»
Лучший оригинальный сценарий
«Достать ножи», Райан Джонсон
«Брачная история», Ноа Баумбак
«1917», Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс
«Однажды в Голливуде», Квентин Тарантино
«Паразиты», Пон Джун-хо
Лучший адаптированный сценарий
«Ирландец», Стивен Зилиан
«Кролик Джоджо», Тайка Вайтити
«Джокер», Тодд Филлипс и Скотт Сильвер
«Маленькие женщины,» Грета Гервиг
«Два папы»
Лучший оператор
«Джокер»
«Маяк»
«1917»
«Однажды в … Голливуде»
Лучшие визуальные эффекты
«Мстители: Финал»
«Ирландец»
«Король Лев»
«1917»
«Звездные войны. Скайуокер. Восход»
Лучший композитор
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Брачная история»
«1917»
«Зведные войны. Скайуокер. Восход»
Лучшая песня
I Can’t Let You Throw Yourself Away — «История игрушек 4»
(I’m Gonna) Love Me Again — «Рокетмен»
Stand Up — «Гарриет»
Into The Unknown — «Холодное сердце 2»
I’m Standing With You — «Прорыв»
Лучший документальный фильм
«Американская фабрика»
«Пещера»
«На краю демократии»
«Для Самы»
«Страна меда»
Лучший международный фильм
«Тело Христово»
«Земля меда»
«Отверженные»
«Боль и слава»
«Паразиты»
Лучший анимационный фильм
«Как приручить дракона»
«Я потерял свое тело»
«Клаус»
«Missing Link»
«История игрушек 4»
Лучший короткометражный фильм
«Братство»
«Футбольный клуб Нефты»
«Окно напротив»
«Сария»
«Сестра»
Лучший короткометражный документальный фильм
«В отсутствие»
«Жизнь захватывает меня»
«Иди, беги, ча-ча»
«Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
«Супермен из Сент-Луиса»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Дочь»
«Хэир лав»
«Китбул»
«Меморабл»
«Сестра»
Лучший художник-постановщик
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«1917»
«Однажды в… Голливуде»
«Паразиты»
Лучшие визуальные эффекты
Лучший дизайн костюмов
«Ирландец»
«Кролик ДжоДжо»
«Джокер»
«Маленькие женщины»
«Однажды в…Голливуде»
Лучший грим и прически
Лучшее сведение звука
«Ad Astra»
«Форд против Феррари»
«Джокер»
«1917»
«Однажды в…Голливуде»
Лучший монтаж звука
«Форд против Феррари»
«Джокер»
«1917»
«Однажды в…Голливуде»
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Лучший монтаж
«Форд против Феррари»
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Паразиты»
Напомним, ранее Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист премии «Оскар»-2020. В номинации «Лучший международный художественный фильм» был заявлен фильм Кантемира Балагова «Дылда», в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» — мультипликационная лента Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», а за победу в номинации «Лучший документальный фильм» могла побороться картина Виктора Косаковского «Акварель».
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