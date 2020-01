Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020

Лучший оригинальный сценарий

«Достать ножи», Райан Джонсон

«Брачная история», Ноа Баумбак

«1917», Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кэйрнс

«Однажды в Голливуде», Квентин Тарантино

«Паразиты», Пон Джун-хо

Лучший адаптированный сценарий

«Ирландец», Стивен Зилиан

«Кролик Джоджо», Тайка Вайтити

«Джокер», Тодд Филлипс и Скотт Сильвер

«Маленькие женщины,» Грета Гервиг

«Два папы»

Лучший оператор

«Джокер»

«Маяк»

«1917»

«Однажды в … Голливуде»

Лучшие визуальные эффекты

«Мстители: Финал»

«Ирландец»

«Король Лев»

«1917»

«Звездные войны. Скайуокер. Восход»

Лучший композитор

«Джокер»

«Маленькие женщины»

«Брачная история»

«1917»

«Зведные войны. Скайуокер. Восход»

Лучшая песня

I Can’t Let You Throw Yourself Away — «История игрушек 4»

(I’m Gonna) Love Me Again — «Рокетмен»

Stand Up — «Гарриет»

Into The Unknown — «Холодное сердце 2»

I’m Standing With You — «Прорыв»