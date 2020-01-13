Скончался режиссер Константин Бромберг — автор фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»

«В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил какими‑то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров […]. Не знаю, осилит ли какое-нибудь из грядущих поколений «Электроника», но советский Gen-X он впечатлил изрядно — наряду с «Гостьей из будущего» даже отчасти сформировав поколенческие сексуальные предпочтения в стране, лишенной доступа к принцессе Лее в золотом бикини», — написал Идов о Бромберге.

Константин Леонидович Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1958-1959 годах работал корреспондентом агенства печати «Новости» и режиссером Воркутинской студии ТВ, а в 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа, где учился в мастерской кинематографиста Иосифа Маневича. Фильмы «Приключения Электорника» и «Чародеи» были сняты Бромбергом в 1979 и 1982 годах. В 1980-х годах режиссер начал сотрудничество с телекомпанией CNN, а в 1990-х переехал в Америку — уже не занимаясь кинематографом.