Фильм Кантемира Балагова «Дылда» получил приз FIPRESCI как лучшая картина на иностранном языке

«Я очень благодарен фестивалю в Палм-Спрингс и жюри за этот приз — для меня это большая честь. Признание «Дылды» для меня особенно ценно и важно, потому я чувствовал, что история о послевоенной травме, о женщинах, пытающихся вновь обрести смысл жизни сразу после войны, должна быть рассказана. И я вижу, что эта история услышана, что ее понимают, а главное чувствуют далеко за пределами России», — отметил режиссер «Дылды» Кантемир Балагов.

Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало». В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года». В 2018 году Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. В нынешнем сезоне режиссер удостоился приза за лучшую режиссуру за работу над картиной «Дылда», а также получил в Каннах приз ФИПРЕССИ.

В сентябре 2019 года лента была выдвинута на «Оскар» от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», позже картина вошла в шорт-лист премии. «Дылда» также вошла в список 50 лучших фильмов 2019 года по версии Британского института кино.