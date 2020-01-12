HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино. В нем перечисляются семь смертных грехов главного героя Ленни Белардо, которого сыграл Джуд Лоу.
Семь смертных грехов Ленни Белардо. HBO показал видео к премьере «Нового папы»
В ролика мелькают кадры как из первого сезона «Молодого папы», так и из его продолжения, в котором после впадения в кому Пия XIII власть переходит в руки к Иоанну Павлу III.
Добавим, что в России первые две серии «Нового папы» доступны для просмотра с 11 января. Следующие шесть серий должны выпустить до конца этого месяца, а финальную — в феврале.
Напомним, что телеканал HBO ранее опубликовал второй трейлер сериала «Новый папа» от режиссера Паоло Соррентино. В нем нам показали торжество Иоанна Павла III, который уже вжился в роль новоизбранного Папы. «Каждый в этом мире должен знать, кто такой папа. Это не тщеславие, а необходимость», ― произносит он. Однако в конце Ленни нарушает его планы, очнувшись после комы и сняв кислородную маску. И если вы еще не видели, как вальяжно Джуд Лоу разгуливает по пляжу в белоснежных плавках, то срочно посмотрите первый трейлер «Нового папы».
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