Семь смертных грехов Ленни Белардо. HBO показал видео к премьере «Нового папы»

Напомним, что телеканал HBO ранее опубликовал второй трейлер сериала «Новый папа» от режиссера Паоло Соррентино. В нем нам показали торжество Иоанна Павла III, который уже вжился в роль новоизбранного Папы. «Каждый в этом мире должен знать, кто такой папа. Это не тщеславие, а необходимость», ― произносит он. Однако в конце Ленни нарушает его планы, очнувшись после комы и сняв кислородную маску. И если вы еще не видели, как вальяжно Джуд Лоу разгуливает по пляжу в белоснежных плавках, то срочно посмотрите первый трейлер «Нового папы».