Супруга британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл подписала контракт с Disney, пишет The Times. Она озвучит персонажей в будущих проектах киностудии, а все заработанные средства будут направлены в благотворительную организацию по защите слонов в Африке «Elephants Without Borders».
Меган Маркл заключила контракт с кинокомпанией Disney – она будет озвучивать персонажей
О том, какие именно фильмы получат озвучку Меган Маркл, еще не сообщали. Дополнительных подробностей об их сделке также нет.
Напомним, принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми от монаршего дома Соединенного Королевства. Они также рассказали, что больше не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но при этом продолжат поддерживать королеву и «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».
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