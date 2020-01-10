То, что вместе с программой «Сам себе режиссер» телеканал и ВГТРК закрыли «Утреннюю почту» и «Смехопанораму», предположило издание «Московский комсомолец» — судя по сайту «России 1», последние выпуски данных программ вышли в эфир 29 декабря 2019 года. Позже позже пресс-служба ВГТРК подтвердила, что производство программ также приостановлено.

При этом ведущий и автор «Смехопанорамы» Евгений Петросян опроверг закрытие передачи. «Что вы, в самом деле. Речь идет о январе месяце, об утреннем блоке «России-1». Утренний блок. Сейчас идут старые фильмы, чтобы сэкономить деньги — там же не одна «Смехопанорама». Я только что сам узнал об этом из-за того, что вы раздули вот это вот все», — приводит «Газета.Ru» слова юмориста.

Программа «Сам себе режиссер» впервые вышла в эфир 14 января 1992 года на канате РТР, бессменным ведущим и руководителем передачи выступал Алексей Лысенков. В ходе программы демонстрировались любительские видео. Музыкальная программа «Утренняя почта» возникла еще на Центральном телевидении СССР в сентябре 1974 года. Основным ведущим был Юрий Николаев, а в качестве приглашенных — Алла Пугачева, Сергей Минаев, Александр Ширвиндт и другие. С 2002 года передачу вели Александр и Валерий Пономаренко. Юмористическая авторская программа Евгения Петросяна «Смехопанорама» выходила с 9 января 1994 года. В ней широко представлены мастера разговорного жанра разных поколений, запечатлена история сатиры и юмора на советской и российской эстраде.