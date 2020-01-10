Телеканал «Россия 1» и ВГТРК приняли решение о закрытии трех программ — «Сам себе режиссер», которой в этом году исполнилось 28 лет, «Утренняя почта», первый выпуск которой вышел в 1974 году, и «Смехопанорама», которая впервые была показана 9 января 1994 года.
ВГТРК закрыла старейшие развлекательные программы «Сам себе режиссер», «Утренняя почта» и «Смехопанорама»
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Кадр одной из первых передач "Сам себе режиссер", 1998 год
О закрытии программы «Сам себе режиссер» рассказал ее бессменный ведущий Алексей Лысенков. «В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события. Первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет. И второе — телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК принято решение снять программу «Сам себе режиссер» с эфира. Как профессионал, отдавший телевидению 35 лет, я понимаю это решение. Как человек, я его принять не то что не могу, мне трудно его принять. Но я вынужден с ним согласиться», — поделился Лысенков, поблагодарив всех участников, гостей и создателей программы.
То, что вместе с программой «Сам себе режиссер» телеканал и ВГТРК закрыли «Утреннюю почту» и «Смехопанораму», предположило издание «Московский комсомолец» — судя по сайту «России 1», последние выпуски данных программ вышли в эфир 29 декабря 2019 года. Позже позже пресс-служба ВГТРК подтвердила, что производство программ также приостановлено.
При этом ведущий и автор «Смехопанорамы» Евгений Петросян опроверг закрытие передачи. «Что вы, в самом деле. Речь идет о январе месяце, об утреннем блоке «России-1». Утренний блок. Сейчас идут старые фильмы, чтобы сэкономить деньги — там же не одна «Смехопанорама». Я только что сам узнал об этом из-за того, что вы раздули вот это вот все», — приводит «Газета.Ru» слова юмориста.
Программа «Сам себе режиссер» впервые вышла в эфир 14 января 1992 года на канате РТР, бессменным ведущим и руководителем передачи выступал Алексей Лысенков. В ходе программы демонстрировались любительские видео. Музыкальная программа «Утренняя почта» возникла еще на Центральном телевидении СССР в сентябре 1974 года. Основным ведущим был Юрий Николаев, а в качестве приглашенных — Алла Пугачева, Сергей Минаев, Александр Ширвиндт и другие. С 2002 года передачу вели Александр и Валерий Пономаренко. Юмористическая авторская программа Евгения Петросяна «Смехопанорама» выходила с 9 января 1994 года. В ней широко представлены мастера разговорного жанра разных поколений, запечатлена история сатиры и юмора на советской и российской эстраде.
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