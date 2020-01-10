«Американская история ужасов», «Фарго» и спецагент Арчер: телеканал FX назвал даты выхода своих сериалов

В десятом сезоне сериала «Американская история ужасов» одну из ведущих ролей вновь исполнит актриса Сара Полсон. Несмотря на то, что уже сейчас известно о продлении сериала на три сезона, подробности о них не разглашаются. Премьера юбилейного, 10-го запланирована на 2020 год.

На 11-ый сезон телеканал также продлил мультсериал «Арчер», созданный Адамом Ридом для FX в 2009 году. Спецагент и шпионское агенство вернутся на экраны 6 мая 2020 года со вполне вероятными «серьезными изменениями» — как и обещали создатели мультсериала прошлым летом.