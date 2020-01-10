Американский кабельный телеканал FX объявил даты выхода новых сезонов своих ведущих сериалов, особенно порадовав фанатов «Американской истории ужасов». Грядущий, 10-ый сезон выйдет уже в этом году, а само шоу продлено еще на три сезона.
«Американская история ужасов», «Фарго» и спецагент Арчер: телеканал FX назвал даты выхода своих сериалов
В десятом сезоне сериала «Американская история ужасов» одну из ведущих ролей вновь исполнит актриса Сара Полсон. Несмотря на то, что уже сейчас известно о продлении сериала на три сезона, подробности о них не разглашаются. Премьера юбилейного, 10-го запланирована на 2020 год.
На 11-ый сезон телеканал также продлил мультсериал «Арчер», созданный Адамом Ридом для FX в 2009 году. Спецагент и шпионское агенство вернутся на экраны 6 мая 2020 года со вполне вероятными «серьезными изменениями» — как и обещали создатели мультсериала прошлым летом.
Третий сезон комедийно-драматического телесериала «Атланта», созданный исполняющим в нем главную роль актером и музыкантом Дональдом Гловером, выйдет не раньше 2021 года. Зато серий в продолжении будет целый десять — вместо привычных восьми.
19 апреля 2020 года на телеканале FX выйдет четвертый сезон сериала «Фарго» режиссера Ноа Хоули. Продолжение расскажет о противостоянии афроамериканской и итальянской мафиозных группировок в Канзас-Сити в 1950-е годы.
Комедийные сериал в жанре ужасов «Реальные упыри» в 2020 году продлен на второй сезон — еще до завершения первого. Продолжение истории о трех соседях-вармирах в исполнении Кайвана Новака, Мэтта Берри и Наташи Деметриу выйдет 15 апреля.
FX готовит сразу два эксклюзива для стримингового сервиса Hulu. 5 марта 2002 года на платформе выйдут первые эпизоды триллера Devs с Ником Офферманом в главной роли, а 15 апреля — драма о борьбе за равные права для женщин «Мисс Америка» с Узо Адуба, Элизабет Бэнкс и Кейт Бланшетт.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.