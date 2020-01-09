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Netflix показал музыкальный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

Стриминговый сервис Netflix показал первый трейлер грядущего, третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». На этот раз шоураннеры выпустили настоящий музыкальный клип — и гарантируют, что песня в нем «застрянет в твоей голове на весь день, никаких заклинаний не требуется». 

 

 

«Леденящие душу приключения Сабрины» — американский хоррор-телесериал, созданный Роберто Агирре-Сакаса на основе одноименной серии комиксов. По сюжету, полуведьме Сабрине Спеллман необходимо пройти «темное крещение», но она отказывается и вызывает гнев Темного Повелителя и ведьминого клана Церковь ночи. Обучаясь в колдовской Академии, Сабрина одновременно продолжает жизнь смертной девушки и ведет борьбу за свою свободу.

Первый сезон сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» вышел на Netflix в октябре 2018 года. В ребуте шоу главную роль исполнила Кирнан Шипка, а продюсером выступил Роберто Агирре-Сакаса, ранее работавший над сериалом «Ривердейл». Премьера третьего сезона состоится 24 января 2020 года на стриминговом сервисе  Netflix 24.

 

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Дарья Гладких,
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