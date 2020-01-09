Netflix показал музыкальный трейлер третьего сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины»

«Леденящие душу приключения Сабрины» — американский хоррор-телесериал, созданный Роберто Агирре-Сакаса на основе одноименной серии комиксов. По сюжету, полуведьме Сабрине Спеллман необходимо пройти «темное крещение», но она отказывается и вызывает гнев Темного Повелителя и ведьминого клана Церковь ночи. Обучаясь в колдовской Академии, Сабрина одновременно продолжает жизнь смертной девушки и ведет борьбу за свою свободу.

Первый сезон сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» вышел на Netflix в октябре 2018 года. В ребуте шоу главную роль исполнила Кирнан Шипка, а продюсером выступил Роберто Агирре-Сакаса, ранее работавший над сериалом «Ривердейл». Премьера третьего сезона состоится 24 января 2020 года на стриминговом сервисе Netflix 24.