На официальном аккаунте кинофраншизы «Аватар» в Twitter появились первые концепт-арты продолжения фильма Джеймса Кэмерона о мире Пандоры.
В Сети появились первые концепт-арты «Аватара-2»
In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020
Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ
В сиквеле зрители не только вернутся на планету Пандора, но еще и познакомятся с новыми частями света, отмечается в посте. Судя по изображениям, во второй части события будут происходить на территории, похожей на остров Океания.
Джеймс Кэмерон планирует превратить серию фильмов «Аватар» в семейную сагу. Он снимет как минимум три продолжения фильма, вышедшего в 2009 году. Сейчас ожидается премьера «Аватара-2» в декабре 2021 года.
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