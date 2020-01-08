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В Сети появились первые концепт-арты «Аватара-2»

На официальном аккаунте кинофраншизы «Аватар» в Twitter появились первые концепт-арты продолжения фильма Джеймса Кэмерона о мире Пандоры.

В сиквеле зрители не только вернутся на планету Пандора, но еще и познакомятся с новыми частями света, отмечается в посте. Судя по изображениям, во второй части события будут происходить на территории, похожей на остров Океания.

Джеймс Кэмерон планирует превратить серию фильмов «Аватар» в семейную сагу. Он снимет как минимум три продолжения фильма, вышедшего в 2009 году. Сейчас ожидается премьера «Аватара-2» в декабре 2021 года. 

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Сабина Алиева,
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