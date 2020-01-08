В Лос-Анджелесе 25 января объявят победителей премии режиссерской гильдии США (Directors Guild Award). Среди номинантов – Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе и Сэм Мендес, пишет РИА Новости.
Тарантино, Скорсезе и Сэм Мендес – объявили номинантов премии гильдии режиссеров США
Режиссерская гильдия выдвинула на награду Мартина Скорсезе с кинолентой «Ирландец», Квентина Тарантино за фильм «Однажды в… Голливуде» Сэма Мендеса за историческую драму «1917». Кроме того, за награду будут бороться Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты» и Тайк Вайтити, снявший «Кролика Джоджо».
В категории «Дебютная работа» на награду выдвинули французского режиссера Мати Диона («Атлантика»), Альму Харель («Лапочка»), Мелину Мацукас («Квин и Слим»), Джо Талбота («Последний черный в Сан-Франциско»), Тайлера Нилсона и Майкла Шварца («Арахисовый сокол»).
Напомним, что американские эксперты назвали лауреатов премии Национальной сети кинокритиков. Лучшим фильмом 2019 года стали «Паразиты» от корейского режиссера Пон Чжун Хо.
В номинации «Лучший режиссер» одержала победу Грета Гервиг, снявшая экранизацию одноименного романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Лучшим актером назвали Антонио Бандераса («Боль и слава»), а лучшей актрисой — Мэри Кей Плэйс («Дайэн»).
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