Тарантино, Скорсезе и Сэм Мендес – объявили номинантов премии гильдии режиссеров США

Режиссерская гильдия выдвинула на награду Мартина Скорсезе с кинолентой «Ирландец», Квентина Тарантино за фильм «Однажды в… Голливуде» Сэма Мендеса за историческую драму «1917». Кроме того, за награду будут бороться Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты» и Тайк Вайтити, снявший «Кролика Джоджо».