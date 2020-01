Тимоти Шаламе сыграет молодого Боба Дилана в байопике от Джеймса Мэнголда

Боб Дилан — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Большинство самых известных песен музыкант сочинил в 1960-х годах, когда его провозгласили «голосом поколения» и одной из главных персон протеста из-за таких песен, как «Blowin’ in the Wind» и «The Times They Are a-Changin’». В 1965 году он кардинально изменил направление и записал культовый шестиминутный сингл «Like A Rolling Stone», который привел к переломному моменту в поп-музыке XX века.