Американский актер Тимоти Шаламе исполнит роль молодого музыканта Боба Дилана в байопике от режиссера «Логана» Джеймса Мэнголда, пишет The Hollywood Reporter.
Тимоти Шаламе сыграет молодого Боба Дилана в байопике от Джеймса Мэнголда
За основу сюжета взяли книгу Элайджи Уолда «Переход Боба Дилана к электрозвучанию», повествующая о том, как легендарный певец Дилан перешел от фолка к року. Над сценарием будет работать Джей Кокс, а продюсерами байопика станут Джек Розен и Фред Бергер. Сам Боб Дилан будет исполнительным продюсером проекта.
Пока неизвестно, когда состоится премьера фильма.
Боб Дилан — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Большинство самых известных песен музыкант сочинил в 1960-х годах, когда его провозгласили «голосом поколения» и одной из главных персон протеста из-за таких песен, как «Blowin’ in the Wind» и «The Times They Are a-Changin’». В 1965 году он кардинально изменил направление и записал культовый шестиминутный сингл «Like A Rolling Stone», который привел к переломному моменту в поп-музыке XX века.
Напомним, в конце этого месяца, 30 января, в российский прокат выйдет фильм режиссера Греты Гервиг «Маленькие женщины» с участием Тимоти Шаламе. Главные роли в ленте, рассказывающей о взрослении четырех не похожих друг на друга сестер, исполнили Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Элиза Сканлен и Флоренс Пью.
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