В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Серию романов о Гарри Поттере, которая покорила весь мир, написала британская писательница Джоан Роулинг. Первая часть «Гарри Поттер и философский камень» была опубликована 26 июня 1997 года. В центре сюжета – приключения юного волшебника Гарри Поттера и его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Экранизацией книг занялась кинокомпания Warner Bros. Pictures в виде серии из восьми фильмов, ставшей одной из самых прибыльных в истории кинематографа.



Напомним, в этом году Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей по версии Forbes. Рейтинг был составлен по результатам доходов Роулинг от рекордных продаж билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, продаж 2,8 млн копий ее книг, прибыли от тематических парков развлечений, посвященных истории о Гарри Поттере, а также кассовых сборов от последней экранизации ее книги. В конечном итоге доход писательницы составил 92 млн долларов.