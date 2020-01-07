Стало известно о сюжете следующего фильма по вселенной Гарри Поттера, который должен стать продолжением первых восьми частей франшизы. Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.
В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
События фильма произойдут двадцать лет спустя. По информации издания, многие актеры из прежнего состава могут вернуться, а сценаристом может выступить британская писательница Джоан Роулинг.
Предполагается, что дочь злодея Волан-де-Морта станет главным героем фильма. По сюжету, она попытается воскресить своего отца. Кроме того, фильм может положить начало сериалу об Альбусе Северусе, младшем сыне Гарри Поттера, утверждают журналисты.
Серию романов о Гарри Поттере, которая покорила весь мир, написала британская писательница Джоан Роулинг. Первая часть «Гарри Поттер и философский камень» была опубликована 26 июня 1997 года. В центре сюжета – приключения юного волшебника Гарри Поттера и его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Экранизацией книг занялась кинокомпания Warner Bros. Pictures в виде серии из восьми фильмов, ставшей одной из самых прибыльных в истории кинематографа.
Напомним, в этом году Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей по версии Forbes. Рейтинг был составлен по результатам доходов Роулинг от рекордных продаж билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, продаж 2,8 млн копий ее книг, прибыли от тематических парков развлечений, посвященных истории о Гарри Поттере, а также кассовых сборов от последней экранизации ее книги. В конечном итоге доход писательницы составил 92 млн долларов.
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