18+

В Сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Стало известно о сюжете следующего фильма по вселенной Гарри Поттера, который должен стать продолжением первых восьми частей франшизы. Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.

События фильма произойдут двадцать лет спустя. По информации издания, многие актеры из прежнего состава могут вернуться, а сценаристом может выступить британская писательница Джоан Роулинг.

Предполагается, что дочь злодея Волан-де-Морта станет главным героем фильма. По сюжету, она попытается воскресить своего отца. Кроме того, фильм может положить начало сериалу об Альбусе Северусе, младшем сыне Гарри Поттера, утверждают журналисты. 

Серию романов о Гарри Поттере, которая покорила весь мир, написала британская писательница Джоан Роулинг. Первая часть «Гарри Поттер и философский камень» была опубликована  26 июня 1997 года. В центре сюжета – приключения юного волшебника Гарри Поттера и его друзей Рона Уизли и Гермионы  Грейнджер в школе чародейства и волшебства Хогвартс.  Экранизацией книг занялась кинокомпания Warner Bros. Pictures в виде серии из восьми фильмов, ставшей одной из самых прибыльных в истории кинематографа. 

Напомним, в этом году Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой писательницей по версии Forbes. Рейтинг был составлен по результатам доходов Роулинг от рекордных продаж билетов на спектакль в Бродвейском театре в Нью-Йорке, продаж 2,8 млн копий ее книг, прибыли от тематических парков развлечений, посвященных истории о Гарри Поттере, а также кассовых сборов от последней экранизации ее книги. В конечном итоге доход писательницы составил 92 млн долларов.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты