Мультфильм «Холодное сердце 2» от киностудии Disney стал самым кассовым в истории, собрав в мировом прокате более 1,3 млрд долларов. Продолжение приключений двух сестер Анны и Эльзы обогнало своего предшественника — первый мультфильм «Холодное сердце» заработал менее 1,3 млрд, пишет Box Office Mojo.
«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории
Однако в списке самых кассовых фильмов всех времен «Холодное сердце 2» занимает 14 позицию. В первой десятке рейтинга сейчас находятся «Мстители: Финал» (2019), Аватар (2009), «Титаник» (1997), «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) и другие.
Первая часть мультфильма «Холодное сердце» вышла на экраны в 2013 году и стала 53-м полнометражным фильмом студии Walt Disney Animation Studios. Сюжет вдохновлен сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева», написанной в 1845 году. По сюжету, храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы найти старшую сестру Анны — Эльзу, случайно наложившую заклятье на их королевство, что обрекло его на вечную зиму.
Напомним, премьера «Холодного сердца 2» состоялась 28 ноября 2019 года. В новом мультфильме герои отправятся за пределы своего королевства, чтобы разгадать древние секреты родных земель. Посмотрите трейлер, если еще не видели!
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