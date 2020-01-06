«Холодное сердце 2» стало самым кассовым мультфильмом в истории

Первая часть мультфильма «Холодное сердце» вышла на экраны в 2013 году и стала 53-м полнометражным фильмом студии Walt Disney Animation Studios. Сюжет вдохновлен сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева», написанной в 1845 году. По сюжету, храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы найти старшую сестру Анны — Эльзу, случайно наложившую заклятье на их королевство, что обрекло его на вечную зиму.