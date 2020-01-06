Стали известны итоги «Золотого глобуса» – 2020

Фильм «Однажды в... Голливуде» режиссера Квентина Тарантино получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Действие фильма происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе. Кинолента повествует о голливудском актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте. Ее премьера состоялась 21 мая 2019 года на Каннском фестивале, а главные роли исполнили Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Кроме того, Тарантино получил за «Однажды... в Голливуде» сценарный приз, а Брэд Питт стал лучшим актером второго плана. Таким образом эта кинолента собрала три награды.