В ночь с 5 на 6 января прошла 77-я ежегодная церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» - 2020 в отеле в Беверли-Хиллз. «Собака.ру» публикует результаты.
Стали известны итоги «Золотого глобуса» – 2020
В номинации «Лучший драматический фильм» удостоился премии «Золотой глобус» фильм режиссера Сэма Мендеса «1917», повествующий о Первой мировой войне. Мендес также получил «Золотой глобус» как лучший режиссер года.
Актер Хоакин Феникс получил престижную премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер в драме» за роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер» о главном злодее Готэм-сити. Лучшей актрисой в драме была признана Рене Зеллвегер, сыгравшая в картине Руперта Гулди «Джуди».
Фильм «Однажды в... Голливуде» режиссера Квентина Тарантино получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Действие фильма происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе. Кинолента повествует о голливудском актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте. Ее премьера состоялась 21 мая 2019 года на Каннском фестивале, а главные роли исполнили Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Кроме того, Тарантино получил за «Однажды... в Голливуде» сценарный приз, а Брэд Питт стал лучшим актером второго плана. Таким образом эта кинолента собрала три награды.
Лучшим актером фильма в жанре комедия назвали Тэрона Эджертона, сыгравшего в фильме «Рокетмен», а лучшей актрисой этого же жанра – Аквафина в «Прощании».
Американский мини-сериал «Чернобыль», рассказывающий об аварии Чернобыльской АЭС в 1986 году, удостоился премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший телесериал или телефильм».
В номинации «Лучшая оригинальная песня в художественном фильме» победила композиция «I'm Gonna Love Me Again» из «Рокетмена».Композитор Хильдур Гуднадоттир, работавшая над картиной «Джокер», одержала победу в номинации «Лучшая музыка к фильму».
Лучший анимационный фильм — «Потерянное звено», лучший фильм на иностранном языке — «Паразиты».
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