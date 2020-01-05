Национальная сеть кинокритиков США назвала лауреатов своей премии

Лучшим актером второго плана признали Брэда Питта – за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». А лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за ее работу в двух картинах — в «Брачной истории» и в «Маленьких женщинах».