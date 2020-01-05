Американские эксперты назвали лауреатов премии Национальной сети кинокритиков. Лучшим фильмом 2019 года стали «Паразиты» от корейского режиссера Пон Чжун Хо. Полный список победителей был опубликован на официальном сайте организации.
Национальная сеть кинокритиков США назвала лауреатов своей премии
В номинации «Лучший режиссер» одержала победу Грета Гервиг, снявшая экранизацию одноименного романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины». Лучшим актером назвали Антонио Бандераса («Боль и слава»), а лучшей актрисой — Мэри Кей Плэйс («Дайэн»).
Лучшим актером второго плана признали Брэда Питта – за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». А лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за ее работу в двух картинах — в «Брачной истории» и в «Маленьких женщинах».
«Паразиты» также получили награду за лучший сценарий. Лучшим оператором признали Клэр Матон («Портрет девушки в огне» и «Атлантика»). Среди документальных картины эксперты высоко оценили «Страну меда».
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