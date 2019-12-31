В начале года в прокат выходит не так много фильмов (но они есть!). «Собака.ru» собрала картины, релиз которых выпал на каникулы – от сиквела «Притяжения» до будней «Студии 54».
Что посмотреть в кино: от Бондарчука до «Кошек»
«Вторжение»
Фантастический сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука с Ириной Старшенбаум, Александром Петровым и Олегом Меньшиковым. Спойлер: инопланетного героя Риналя Мухаметова оживят, а вот Руса – нет.
С 1 января
«Тридцать» / Dreissig
Чеховские мотивы в тусовочном Берлине. 24 часа из жизни группы друзей, отмечающих день рождения одного из них. По драматургическим законам, их судьбы в этот момент рушатся и все ружья стреляют, не дождавшись второго действия.
С 1 января
«Кошки» / Cats
Киноверсия знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера (это оттуда лебединая песня Барбры Стрейзанд Memories) от Тома Хупера, режиссера «Король говорит!». Хотя котиков играют Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон и Иэн Маккеллен, в США фильм провалился – студия Universal даже не включила его в «оскаровскую» гонку.
Со 2 января
«Нотр-Дам» / Notre Dame
Французская комедия Валери Донзелли с ней же в главной роли. Архитектор с кучей семейных проблем случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади у Нотр-Дама. Бонус – собор снят еще до пожара.
Со 2 января
«Он и она» / Deux moi
Ромком автора «Испанки» и «Красоток» Седрика Клапиша – история, как два одиночества ищут любовь (и друг друга) в Париже, казалось бы, самом располагающим к чувствам городе мира.
Со 2 января
«Студия 54» / Studio 54
Документальная история от расцвета до заката знаменитого нью-йоркского клуба на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея, где бывали Энди Уорхол, Лайза Минелли, Мик Джаггер, Элизабет Тейлор, Рудольф Нуреев с Михаилом Барышниковым и кто только нет.
С 3 января
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