Что посмотреть в кино: от «Союза спасения» до «Холопа»

«Союз Спасения»

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Масштабный пеплум о восстании декабристов с сильной мужской сборной (от Леонида Бичевина, Максима Матвеева и Павла Прилучного до Ивана Янковского, Антона Шагина и Сергея Перегудова) и Софьей Эрнст в чуть ли не единственной женской роли фильма.

С 26 декабря