Перед Новым годом начинается битва за российский прокат: в самое выгодное для релиза время каникул выходят пеплум о декабристах «Союза спасения», комедия с крепостным уклоном «Холоп» и «Зверопой» в тридевятом царстве – «Иван Царевич и Серый Волк 4».
Что посмотреть в кино: от «Союза спасения» до «Холопа»
«Ходячий замок» / Hauru no ugoku shiro
Анимационную притчу главного японского сказочника Хаяо Миядзаки о любви, побеждающей любые заклятия и войны, вновь можно будет увидеть на большом экране – аккурат к новогодним праздникам.
С 26 декабря
«Союз Спасения»
Масштабный пеплум о восстании декабристов с сильной мужской сборной (от Леонида Бичевина, Максима Матвеева и Павла Прилучного до Ивана Янковского, Антона Шагина и Сергея Перегудова) и Софьей Эрнст в чуть ли не единственной женской роли фильма.
С 26 декабря
«Холоп»
Где-то между «Текстом» и «Салютом-7» Клим Шипенко успел снять комедию с Милошем Биковичем и Александрой Бортич. Папа-олигарх моделирует для зарвавшегося сына-мажора ситуацию, что тот якобы попал в далекое прошлое.
С 26 декабря
«Иван Царевич и Серый Волк 4»
Традиционный предновогодний фильм от студии «Мельница». На этот раз в тридевятом царстве случится «Зверопой»: чуть ли не все его обитатели отправятся участвовать в вокальном шоу.
С 26 декабря
«Байкал. Магия воды» / Baikal
Семейная документальная лента с эко-проблематикой и детенышем нерпы в главной роли – конкурентом Крошика по трогательности Флаффи.
С 26 декабря
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