«Сейчас будет назначен временный управляющий на несколько месяцев, а также проведены конкурсные прослушивания, по итогам которых совет директоров рассмотрит всех возможных кандидатов, а также к 30 марта выберет нового генерального директор. До момента назначения временного управляющего Эдуард Пичугин продолжит исполнять обязанности гендиректора», — приводит РБК слова министра культуры России Владимира Мединского.

Эдуард Пичугин возглавлял киностудию «Ленфильм» с 2012 года — в то время председателем совета директоров стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. При Пичугине киностудии удалось добиться включения здания на Каменноостровском проспекте в список выявленных объектов культурного наследия. Как определила комиссия, здание имеет архитектурно-художественную и историко-мемориальную ценность — и теперь будет находиться под охраной КГИОП.

Напомним, в конце октября стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала банковские счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке. По словам пресс-секретаря «Ленфильма» Валерия Карпова, со счета в Райффайзенбанке осуществляются платежи в федеральный бюджет — в частности, с него были оплачено 32 миллиона рублей налоговых платежей. Тогда же СМИ со ссылкой на источники писали о возможной реструктуризации кредита и выделении «Ленфильму» правительственной субсидии. В начале ноября правительство одобрило выдачу 500 миллионов рублей киностудии на покрытие долгов по кредитам.