Итоги года: 9 лучших русских сериалов

«Содержанки», Start

Пожалуй, самый громкий проект 2019-го – «Содержанки» Константина Богомолова. Театральный режиссер дебютировал в кинематографе (строго говоря, до этого он снял два фильма, но они так и не вышли) детективной драмой про столичные нравы. Киносериал выглядит так, будто на дворе тучные нулевые и нефть по-прежнему стоит больше ста долларов за баррель, а играют (и раздеваются!) в нем чуть ли не все медийные актеры от Дарьи Мороз, Владимира Мишукова и Петра Скворцова до Ольги Сутуловой, Сергея Бурунова, Александра Кузнецова и Софьи Эрнст. Получилось странно, но завораживающе. Будто нехитрые сюжеты многосерийных фильмов для дневного эфира «России-1» или «Домашнего» вдруг замиксовали с полуночной эротикой «Рен ТВ» и зачем-то дали разыграть невероятно талантливому касту. Продолжение «Содержанок» выйдет в феврале, снимает его автор фильма «Хрусталь» Дарья Жук, а Константин Богомолов остается лишь его официальным шоураннером. Впрочем, он подписал эксклюзивный контракт со Start и готовит для платформы сериал «Хороший человек», основанный на реальной истории ангарского маньяка.