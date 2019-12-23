В этом году в сериальной индустрии России не случилось однозначных народных хитов. Многие обещанные релизы вроде продолжения «Метода» и «Зулейха открывает глаза» и вовсе перенесли на 2020-й. Тем не менее были проекты, которым мы по-настоящему сопереживали и симпатизируем. «Собака.ru» выбрала (хотя и с трудом) девять лучших новых русских сериалов, которые отлично подходят для просмотра на длинных новогодних каникулах.
Итоги года: 9 лучших русских сериалов
«Шторм», Start
Нуар Бориса Хлебникова по сценарию Наталии Мещаниновой про любовь, долг и моральный выбор с Александром Робаком, Анной Михалковой и Максимом Лагашкиным. Для петербуржцев приятные бонусы каста – Геннадий Смирнов в роли рвущегося во власть бизнесмена-девелопера, режиссер и сценарист Анна Пармас в образе прокурора и безвольный замдиректора в исполнении Дмитрия Лысенкова, будто продолжение его же «Человека из Подольска». Съемки картины о следователе, который готов за взятку выпустить преступника, чтобы оплатить пересадку печени любимой женщине, прошли в Кронштадте. За отлично передающую эмоции пляшущую субъективную камеру отвечает оператор Алишер Хамидходжаев, сделавший с Хлебниковым «Аритмию».
«Эпидемия», Premier
Отличный режиссер-документалист и оператор (обладатель «Серебряного медведя» Берлинале за «Как я провел этим летом») Павел Костомаров снял постапокалиптический триллер по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» с Кириллом Кяро, Марьяной Спивак и Викторией Исаковой. Внимание к проекту стало еще больше, когда его пятая серия, речь в которой шла про массовые протесты, внезапно исчезла. Сначала ходили слухи, что ждать продолжения придется до февраля 2020-го. Но вскоре зрителей успокоили, что показы возобновят с 20 декабря.
«Содержанки», Start
Пожалуй, самый громкий проект 2019-го – «Содержанки» Константина Богомолова. Театральный режиссер дебютировал в кинематографе (строго говоря, до этого он снял два фильма, но они так и не вышли) детективной драмой про столичные нравы. Киносериал выглядит так, будто на дворе тучные нулевые и нефть по-прежнему стоит больше ста долларов за баррель, а играют (и раздеваются!) в нем чуть ли не все медийные актеры от Дарьи Мороз, Владимира Мишукова и Петра Скворцова до Ольги Сутуловой, Сергея Бурунова, Александра Кузнецова и Софьи Эрнст. Получилось странно, но завораживающе. Будто нехитрые сюжеты многосерийных фильмов для дневного эфира «России-1» или «Домашнего» вдруг замиксовали с полуночной эротикой «Рен ТВ» и зачем-то дали разыграть невероятно талантливому касту. Продолжение «Содержанок» выйдет в феврале, снимает его автор фильма «Хрусталь» Дарья Жук, а Константин Богомолов остается лишь его официальным шоураннером. Впрочем, он подписал эксклюзивный контракт со Start и готовит для платформы сериал «Хороший человек», основанный на реальной истории ангарского маньяка.
«Дылды», СТС
Комедия с Павлом Деревянко о тренере-сексисте – он должен привести к победе женскую студенческую сборную по волейболу, чтобы вернуться в высшую лигу. По словам Павла, визуальным референсом его образа стал Сергей Шнуров, спортивным – заслуженный тренер России Николай Карполь. Как это часто бывает у СТС, вышло мило, но для семейного просмотра, поэтому довольно беззубо.
«Полярный-17», ТНТ
Снежная комедия с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым про застрявший в 1990-х поселок на Севере. Бывший бандит Витя-Мясник (Пореченков) сбегает в него, потому что забыл пароль от счета, на котором хранится общак. Не то, чтобы вы уже не видели все это в «Физруке», но вдруг тоскуете по тем самым «лихим».
«БиХэппи», Premier
Драмеди, открывшее за месяц до релиза фильма «Верность» другую грань таланта актера Александра Паля – он не всегда играет рубаху-парня или реального пацана. Еще сериал подтвердил (а разве кто-то сомневался!) невероятную органику в любой роли Марии Шалаевой и сообщил широкой публике, что у Чулпан Хаматовой есть брат Шамиль – и он тоже очень талантливый. Как известно, в России (да и во всем мире) самые частые герои сериалов – полицейские или медики. «БиХэппи» как раз про врачей дорогой клиники, их семьи, друзей и родственников.
«Толя – робот», ТНТ
Если честно, от важного инклюзивного сериала с Александром Палем в заглавной роли мы ждали большего. Но тем не менее проект вышел обаятельным: в нем говорят важные слова про инвалидность, есть по-настоящему смешные моменты и симпатичные герои, которым хочется сопереживать. И в сердцах зрителей, пожалуй, находит отклик нехитрый месседж в духе «Маленького принца» про то, что перед великими подвигами нужно сначала убрать свою планету.
«Трудные подростки», More.tv
Снимать про подростков сложно. Чтобы получилось достоверно, надо уходить в докудраму, как Валерия Гай Германика в «Школе», чтобы душевно – быть режиссером уровня Наталии Мещаниновой («Красные браслеты»). Но можно пойти другим путем и попытаться сделать что-то в духе советского кино – «Пацанов» Динары Асановой. Только вместо Валерия Приемыхова будет Никита Волков, а в саундтреке – ньюкамеры Шарлот и Гречка.
«Тень за спиной», НТВ
Детектив по мотивам дела «ангарского маньяка» – пока свою версию еще не выпустил Константин Богомолов, проект вполне может стать альтернативой. Следователь Генпрокуратуры (Иван Оганесян) приезжает в небольшой город расследовать убийства женщин и девушек, совершенных по схожей схеме. Но местные органы правопорядка не слишком заинтересованы, чтобы дело раскрыл человек из столицы.
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