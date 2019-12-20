Что посмотреть в кино: от Тарковского до «Звездных войн»

«С широко закрытыми глазами» / Eyes Wide Shut

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Последний фильм Стэнли Кубрика о семейном кризисе героев Тома Круза и Николь Кидман (а также самих Тома Круза и Николь Кидман) выпускают в повторный прокат в честь 20-летия картины. Его покажут так, как завещал классик режиссуры: на языке оригинала и с субтитрами.

С 19 декабря