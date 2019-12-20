Ре-релизы «С широко закрытыми глазами» и «Соляриса», финал саги о семье Скайуокеров и «Реальная любовь в Нью-Йорке» от автора «Одного дня» и «Воспитания чувств» датчанки Лоне Шрефиг – какие картины выходя в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Тарковского до «Звездных войн»
«С широко закрытыми глазами» / Eyes Wide Shut
Последний фильм Стэнли Кубрика о семейном кризисе героев Тома Круза и Николь Кидман (а также самих Тома Круза и Николь Кидман) выпускают в повторный прокат в честь 20-летия картины. Его покажут так, как завещал классик режиссуры: на языке оригинала и с субтитрами.
С 19 декабря
«Солярис»
Еще один ре-релиз (что, наверное, симптоматично). Журнал «Искусство кино» позаботился, чтобы философскую притчу Андрея Тарковского с Натальей Бондарчук и Донатасом Банионисом современные зрители увидели на большом экране.
С 19 декабря
«Звездные Войны: Скайуокер. Восход» / Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker
Разогревшись спин-оффом «Мандалорец», продолжаем следить за основной франшизой – грандиозным финалом саги и истории семьи Скайуокеров.
С 19 декабря
«Реальная любовь в Нью-Йорке» / The Kindness of Strangers
Духоподъемное кино о доброте, человечности и Нью-Йорке – что еще нужно перед Рождеством и Новым годом. Особенно, если в касте Эли Казан и Билл Найи, а сняла его автор «Одного дня» и «Воспитания чувств» Лоне Шерфиг.
С 19 декабря
«Холстон» / Halston
Документальная история культового дизайнера 1970-х Роя Холстона – это он первым вывел на подиум селебрити вроде Лайзы Минелли вместо моделей, одевал гостей знаменитого черно-белого бала Трумана Капоте и веселился с Энди Уорхоллом на вечеринках «Студии 54».
С 19 декабря
«Эрмитаж. Сила искусства» / Ermitage. Il potere dell'arte
В документальном фильме итальянца Микеле Мали (автор картины про Климта и Шиле) о главном музее Петербурга и России рассказывает актер Тони Сервилло.
С 19 декабря
Фильм «Отверженные» / Les misérables
В парижском пригороде Монфермей из романа Виктора Гюго действуют новые «отверженные» – мигранты. Снял ловко осовремененную драму документалист Ладж Ли. Вместе с «Дылдой» Кантемира Балагова картина попала в шорт-лист «Оскара».
С 19 декабря
«Gorillaz: Долой фальшивых идолов» / Gorillaz: Reject False Icons
Документальная история главной анимационной группы мира – Gorillaz. Помимо ее создателей Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта, на экране появятся многочисленные звезды: от Жан-Мишель Жарра и Pusha T до Ясин Бей и Ноэля Галлахера.
С 16 декабря
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