Кто не помнит трогательную историю дружбы белого медвежонка и его товарища? Первая часть мультфильма «Умка» вышла 50 лет назад, и можно с уверенностью сказать, что на нем выросло не одно поколение. К юбилею легендарного анимационного фильма киностудия «Союзмультфильм» при поддержке крупнейшей нефтяной компании страны «Роснефть» выпустила продолжение знаменитой истории — «Умка на елке».
К 50-летию легендарного мультфильма «Умка» вышло продолжение!
Премьера финальной третьей части уже состоялась. Мультфильм рассказывает о важности искренней дружбы и семейного тепла, а также показывает пример доброго отношения к братьям нашим меньшим. Он стал логичным завершением трилогии о белом медвежонке. В первой части медвежонок познает мир, во второй (она вышла в 1970-м году и называлась «Умка ищет друга») – взрослеет и отправляется в странствие, в третьей – возвращается домой.
«Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец можем узнать, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучала песня – добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это замечательный подарок российским зрителям на Новый год», — отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
Любимая мелодия, которую каждый хоть раз слышал в своей жизни, знаменитая «Колыбельная медведицы» звучит в мультфильме в исполнении Ларисы Долиной. «Композиция представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены — отметил композитор нового «Умки» Иван Урюпин. — Для песни характерна очень простая вокальная партия, ее может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ. Медведи — мама и ее сын — сравниваются с созвездиями на небе».
«В мультфильмах много мудрости, которая очень легко воспринимается, потому что это не нравоучения, а добрые советы. Я до сих пор помню очень много крылатых фраз из мультфильмов, увиденных мной в детстве. Причем раньше я на них смотрела глазами ребенка, а теперь смотрю как мама. И мне все равно интересно, я до сих пор нахожу в них какую-то жизненную мудрость. В общем мультфильмы — это вечные бестселлеры и “Умка”, конечно, тоже», — поделилась своими впечатлениями телеведущая Юлия Барановская.
Автором сценария новой серии выступила Мария Богданова, режиссером — Александр Воробьев, художником-постановщиком — Петр Захаров, продюсерами – Лика Бланк, Борис Машковцев, Юлия Осетинская, исполнительными продюсерами – Вадим Долгих и Дарья Сперанская. Умку в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман.
Проект поддержало Министерство культуры РФ, а генеральный спонсор мультипликационной премьеры «Роснефть» активно занимается сохранением и защитой белых медведей. Начиная с 2014 года, «Арктический Научный Центр» (входит в Корпоративный научно-проектный комплекс «Роснефти») проводит изучение этих удивительных животных. В этом центре ведется мониторинг популяции белых медведей, путей их миграции в условиях меняющегося климата, состояния здоровья. «Роснефть» реализует комплексную программу по поддержке и защите полярных жителей, в том числе, спасению и реабилитации осиротевших медвежат.
С 2013 года под опекой компании находятся белые медведи в 16 зоопарках страны. «Роснефть» обеспечивает содержание (полноценное кормление, ветеринарное обслуживание и обогащение среды обитания) 34 белых медведей, из них: 16 взрослых самок, 14 взрослых самцов и 4 медвежат в возрасте до двух лет.
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