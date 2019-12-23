К 50-летию легендарного мультфильма «Умка» вышло продолжение!

«Уверена, что многие поколения наших зрителей долго ждали этого момента, надеялись и представляли радостную встречу! И вот теперь мы наконец можем узнать, удалось ли самому трогательному, искреннему и смелому полярному мишке найти своего товарища. И, конечно, в финале прозвучала песня – добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Это замечательный подарок российским зрителям на Новый год», — отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Любимая мелодия, которую каждый хоть раз слышал в своей жизни, знаменитая «Колыбельная медведицы» звучит в мультфильме в исполнении Ларисы Долиной. «Композиция представлена в новой аранжировке, однако, настроение и атмосфера оригинальной песни полностью сохранены — отметил композитор нового «Умки» Иван Урюпин. — Для песни характерна очень простая вокальная партия, ее может исполнить каждая мама и бабушка. При этом в тексте передан очень красивый и трогательный образ. Медведи — мама и ее сын — сравниваются с созвездиями на небе».

«В мультфильмах много мудрости, которая очень легко воспринимается, потому что это не нравоучения, а добрые советы. Я до сих пор помню очень много крылатых фраз из мультфильмов, увиденных мной в детстве. Причем раньше я на них смотрела глазами ребенка, а теперь смотрю как мама. И мне все равно интересно, я до сих пор нахожу в них какую-то жизненную мудрость. В общем мультфильмы — это вечные бестселлеры и “Умка”, конечно, тоже», — поделилась своими впечатлениями телеведущая Юлия Барановская.

Автором сценария новой серии выступила Мария Богданова, режиссером — Александр Воробьев, художником-постановщиком — Петр Захаров, продюсерами – Лика Бланк, Борис Машковцев, Юлия Осетинская, исполнительными продюсерами – Вадим Долгих и Дарья Сперанская. Умку в третьей части озвучила актриса Лариса Брохман.