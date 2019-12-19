Появился второй трейлер военной драмы «1917» режиссера Сэма Мендеса

Картина расскажет о событиях 1917 года. В разгаре Первой Мировой войны двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию — они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, чтобы предупредить союзников о ловушке противника и предотвратить тем самым гибель тысячей солдат.

Режиссером «1917» выступил Сэм Мендес — автор фильмов «Красота по-американски» и «007: координаты Скайфолл». За операторскую работу отвечает Роджер Дикинс, лауреат премии «Оскар» за работу над фильмом «Бегущий по лезвию 2049». Особенностью ленты станет «длинный план» — камера будет неотрывно следовать за героями, что позволит максимально погрузиться в происходящее на экране.

Главные роли в фильме исполнили Джордж МакКей и Чарльз Чапман, а также Эндрю Скотт, Ричард Мэдден, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и Колин Ферт. «1917» станет первой работой Мендеса за пределами Бондианы.

Российская премьера состоится 6 февраля 2020 года.

Военная драма «1917» от режиссера Сэма Мендеса попала в шорт-лист премии «Оскар» и претендует сразу на несколько номинаций «Золотого глобуса»-2020 — в том числе «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер». Лауреаты двух номинаций известный уже сейчас — актер Том Хэнкс удостоен специальной награды имени Сесиля Б. Де Милля за выдающийся вклад в кинематограф, а ведущая Эллен Дедженерес — за жизненные достижения в области телевидения. Рассказываем, кто на этот раз поборется за статуэтку.