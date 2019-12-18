Скончался художник-мультипликатор Сергей Алимов — автор героев «Каникул Бонифация» и «Топтыжки»

Сергей Александрович Алимов родился 25 апреля 1938 года в Москве. В 1963 году окончил художественно-постановочный факультет ВГИКа, стажировался на студии «Загреб-фильм», после чего поступил на работу в «Союзмультфильм». Алимов выступал в качестве художника-постановщика ряда спектаклей в Московском театре сатиры, Театре имени Моссовета, театр кукол имени С. В. Образцова и других драматических и кукольных театрах, создал иллюстрации более чем к 100 книгам, среди которых «Мертвые души» Гоголя, «Приключения барона Мюнхгаузена», «История одного города» и «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина.

Среди его работ в мультипликации — «История одного преступления» 1962 года, «Топтыжка» 1964-го, «Каникулы Бонифация» 1965-го, «Человек в рамке» 1966-го, мультипликационный фильм «Отелло-67», созданный специально ко Всемирной выставке в Монреале 1967 года, экранизация сатирической сказки Салтыкова-Щедрина «Премудрный пескарь» 1979 года и «История одного города. Огранчик».