17 декабря на 82-ом году жизни скончался Сергей Алимов — мультипликатор и главный художник Государственного академического театра кукол имени Образцова. Благодаря Алимову появились герои таких мультфильмов, как «Каникулы Бонифация», «История одного преступления» и «Топтыжка», а также иллюстрации к книгам «Мертвые души», «История одного города», «Мастер и Маргарита» и другим.
Скончался художник-мультипликатор Сергей Алимов — автор героев «Каникул Бонифация» и «Топтыжки»
-
Фото: пресс-служба ГАЦТК им. С.В. Образцова
«Ушел из жизни наш дорогой, наш любимый, наш незаменимый Сергей Александрович. Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш главный художник. Такого больше нет, и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда. Замечательный человек, олицетворение такого понятия как настоящий интеллигент, он создавал как художник миры интереснейших спектаклей, по новому открывая известных классиков мировой литературы для театра кукол, даря зрителям радость приобщения к искусству», — говорят коллеги Алимова.
Сергей Александрович Алимов родился 25 апреля 1938 года в Москве. В 1963 году окончил художественно-постановочный факультет ВГИКа, стажировался на студии «Загреб-фильм», после чего поступил на работу в «Союзмультфильм». Алимов выступал в качестве художника-постановщика ряда спектаклей в Московском театре сатиры, Театре имени Моссовета, театр кукол имени С. В. Образцова и других драматических и кукольных театрах, создал иллюстрации более чем к 100 книгам, среди которых «Мертвые души» Гоголя, «Приключения барона Мюнхгаузена», «История одного города» и «Господа Головлевы» Салтыкова-Щедрина.
Среди его работ в мультипликации — «История одного преступления» 1962 года, «Топтыжка» 1964-го, «Каникулы Бонифация» 1965-го, «Человек в рамке» 1966-го, мультипликационный фильм «Отелло-67», созданный специально ко Всемирной выставке в Монреале 1967 года, экранизация сатирической сказки Салтыкова-Щедрина «Премудрный пескарь» 1979 года и «История одного города. Огранчик».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.