Сюжет продолжения расскажет о «принце и принцессе» большого спорта — фигуристке Наде и хоккеисте Саше. Они сыграли свадьбу и теперь больше всего на свете мечтают о ребенке. У них рождается девочка, однако цена, которую придется заплатить за воплощение этой мечты, будет слишком высока. Повзрослев, дочь Нади и Саши встанет на коньки, как мама — тренировать ее будет Ирина Шаталина в исполнении актрисы Марии Ароновой.

Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Аглая Тарасова, Мария Аронова, Надежда Михалкова и Юлия Хлынина, режиссером выступил автор фильмов «Горько!» и «Звоните ДиКаприо!» Жора Крыжовников.

Спортивная мелодрама «Лед» вышла на большие экраны в 2018 году. Премьера продолжения состоится 14 февраля 2020 года — спустя ровно два года после выхода на большие экраны первой части.

В следующем году Александра Петрова также можно будет увидеть на большом экране и в других ролях. В фильме «Стрельцов» о советском футболисте Эдуарде Стрельцове, который в 17 лет стал нападающим сборной СССР, а спустя два года — олимпийским чемпионом. А также в продолжении ленты Федора Бондарчука «Притяжение».