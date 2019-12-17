Кидман, Круз и секс: Тест по фильму «С широко закрытыми глазами» Кубрика

Спустя 20 лет после премьеры в повторный прокат выходит последний фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами» и последний же неоднозначный шедевр XX века. Пройдите тест «Собака.ru», чтобы узнать, стоит ли вам пересмотреть культовую картину.