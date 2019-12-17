Голливудская ассоциация кинокритиков назвала Кристен Стюарт главной актрисой десятилетия

Получившая широкую известность благодаря исполнению роли Беллы Свон в киносаге «Сумерки», за последние 10 лет Стюарт показала себя в фильмах «Ультраамериканцы» Нимы Нуризаде, «Все еще Элис» режиссерского тандема Ричарда Глацера и Уоша Уэстмоленда, «Светская жизнь» Вуди Аллена и триллере «Персональный покупатель» Оливье Ассаяса. За работу над последним актриса удостоилась приза Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

Напомним, ранее Голливудская ассоциация кинокритиков назвала Дени Вильнева главным режиссером десятилетия. Автор оскароносных «Бегущего по лезвию 2049» и фильма «Прибытие» за последние 10 лет снял шесть полнометражных картин, пять из которых были номинированы на премию Американской киноакадемии. Назван и лучший продюсер десятилетия — им стал Даниэл Таплин Ландберг. Торжественная церемония вручения почетных наград пройдет 9 января 2020 года — статуэтки также вручат Оливии Уайлд, Полу Уолтеру Хаузеру, Заку Готтзагену и Тейлор Расселл.

А Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на кинопремию «Золотой глобус». 77-я церемония вручения наград состоится в январе 2020 года. Лауреаты двух номинаций известный уже сейчас — актер Том Хэнкс удостоен специальной награды имени Сесиля Б. Де Милля за выдающийся вклад в кинематограф, а ведущая Эллен Дедженерес — за жизненные достижения в области телевидения. Рассказываем, кто на этот раз поборется за статуэтку.