Названа дата выхода второго сезона сериала Константина Богомолова «Содержанки»

В продолжении проекта Константин Богомолов уступил режиссерское кресло Дарье Жук, выступив в качестве шоураннера. Кроме Любови Аксеновой, Игоря Миркурбанова и Одина Байрона к актерскому составу присоединились единственный российский лауреат Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль Константин Лавроненко, народные артисты России Виктор Вержбицкий и Игорь Верник, а также Юрий Чурсин. В качестве звездных камео в кадре появится режиссер Александр Молочников — в роли пикапера, который пытается соблазнить одну из героинь, а также Роман Волобуев — он сыграл пародию на самого себя.

«Мы хотели подпустить зрителя чуть ближе к персонажам, рассмотреть феномен мира содержанок. Зрители смогут заглянуть за кулисы воображаемого мира героев, почувствовать их несовершенную человечность, рассмотреть детали. При этом нам важно было не разрушить историю, построенную в первом сезоне. Юмора будет не меньше, и он трансформируется из сатиры в меланхолию. Развитие заданного вектора с новыми элементами – достойный эксперимент и чудесный опыт для меня как режиссера», — поделилась Дарья Жук.

Напомним, ранее Константин Богомолов приступил к работе над сериалом «Хороший человек». Сюжет основан на реальной истории поимки «ангарского маньяка» Михаила Попкова — серийного убийцы, совершившего не менее 77 убийств молодых женщин в 1992 по 2010 год. Кроме того, Константин Богомолов снимет несколько сериалов и полнометражных фильмов для российского видеосервиса. Режиссер подписал эксклюзивный контракт, согласно которому в течение двух лет будет работать над новыми проектами в качестве постановщика и креативного продюсера. Посмотрите также первый тизер второго сезона «Содержанок».