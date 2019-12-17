Иван Дорн исполнит роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

Для Дорна участие в фильме не станет дебютом — на счету музыканта несколько ролей в таких картинах, как «Влюбленные в Киев» (2010) и «12 месяцев» (2013). Сам Иван считает их неудачными, после чего «зарекся когда-либо еще сниматься» — однако предложение Серебренникова принял.

«Он сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером», — передает «Медуза» слова музыканта.

В свою очередь Серебренников остался доволен результатом совместной работы с Дорном. «Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино», — говорит режиссер.

Напомним, о том, что худрук «Гоголь-центра» и режиссер Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стало известно в мае 2019 года в рамках Каннского кинорынка. Главные роли в картине, которая станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии, исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова.