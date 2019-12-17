Певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, борец за экологию и покоритель Эльбруса (да-да!) Иван Дорн исполнит роль в предстоящем фильме режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» — экранизации романа писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него».
Иван Дорн исполнит роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
Для Дорна участие в фильме не станет дебютом — на счету музыканта несколько ролей в таких картинах, как «Влюбленные в Киев» (2010) и «12 месяцев» (2013). Сам Иван считает их неудачными, после чего «зарекся когда-либо еще сниматься» — однако предложение Серебренникова принял.
«Он сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет, и что он верит в мое великое будущее как актера. Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером», — передает «Медуза» слова музыканта.
В свою очередь Серебренников остался доволен результатом совместной работы с Дорном. «Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино», — говорит режиссер.
Напомним, о том, что худрук «Гоголь-центра» и режиссер Кирилл Серебренников экранизирует роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» стало известно в мае 2019 года в рамках Каннского кинорынка. Главные роли в картине, которая станет совместным проектом России, Франции и Швейцарии, исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова.
Алексей Сальников
Из выступления на Книжном салоне:
«Петровы» о современном человеке – про здесь и сейчас. Он узнаваем и живет рядом с нами. Все действие происходит в провинциальном городе, Екатеринбурге, откуда я родом. Там своя ментальность, и я знаю, о чем пишу. Главный герой, автомеханик по фамилии Петров, заболевает гриппом во время предновогодней суеты. Он едет домой, но с ним происходят какие-то совершенно невозможные вещи. То он оказывается в гостях у странного философа, то в транспорте ему попадаются фрики, но в конце концов он добредает до дома, где его ждут жена и сын, у которых свои заморочки. Первые фразы романа мне уже были смешны, потому что я знал: Петров не совсем здоровый человек. Такой для меня юмор.
Напомним, ранее певец, основатель собственного лейбла Masterskaya, музыкальный экспериментатор и даже покоритель Эльбруса Иван Дорн записался в ряды эко-активистов. Он выступил с манифестом к человечеству, в котором призывает задуматься над состоянием экологической ситуации на планете, а также выступил в защиту вымирающих птиц — выпустив композицию «Дичь».
В октябре Иван Дорн и Роман Бестселлер презентовали совместный (первый за 5 лет!) мини-альбом «Три хороших песни». В ноябре вместе с блогером Яном Гордиенко, телеведущими Владимиром Остапчуком и Андреем Шабановым Дорн снял кавер-видео на песню «Танцы» украинской группы «Вопли Видоплясова». А еще послушайте совместный трек Ивана Дорна и рэпера Лиона «Оригами». Как признаются музыканты, новый трек — это «старая история», которая «лежала в шкафу уже много лет».
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