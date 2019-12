Лучшая песня

Speechless — «Аладдин»

Letter To My Godfather — «Черный крестный отец»

I’m Standing With You — «Прорыв»

Da Bronx — «Бронкс, США»

Into The Unknown — «Холодное сердце 2»

Stand Up — «Гарриет»

Catchy Song — «ЛЕГО Фильм 2»

Never Too Late — «Король Лев»

Spirit — «Король Лев»

Daily Battles — «Сиротский Бруклин»

A Glass of Soju — «Паразиты»

(I’m Gonna) Love Me Again — «Рокетмен»

High Above The Water — «Тони Моррисон: Части меня»

I Can’t Let You Throw Yourself Away — «История игрушек 4»

Glasgow — «Дикая Роза»