Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист премии «Оскар»-2020. В номинации «Лучший международный художественный фильм» заявлен фильм Кантемира Балагова «Дылда», в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» — мультипликационная лента Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», а за победу в номинации «Лучший документальный фильм» поборется картина Виктора Косаковского «Акварель». Члены киноакадемии объявят номинантов премии «Оскар» 13 января 2020 года, а пока публикуем список претендентов на статуэтку.