Американская академия кинематографических искусств и наук объявила шорт-лист премии «Оскар»-2020. В номинации «Лучший международный художественный фильм» заявлен фильм Кантемира Балагова «Дылда», в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» — мультипликационная лента Константина Бронзита «Он не может жить без космоса», а за победу в номинации «Лучший документальный фильм» поборется картина Виктора Косаковского «Акварель». Члены киноакадемии объявят номинантов премии «Оскар» 13 января 2020 года, а пока публикуем список претендентов на статуэтку.
Бронзит, Косаковский и «Джокер»: объявлен шорт-лист премии «Оскар»-2020
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«Дылда»
Лучший международный фильм
«Дылда», режиссер Кантемир Балагов, Россия
«Раскрашенная птица», режиссер Вацлав Мархоул, Чехия
«Правда и справедливость», режиссер Танел Тоом, Эстония
«Отверженные», режиссер Ладж Ли, Франция
«Оставшиеся», режиссер Барнабаш Тот, Венгрия
«Страна меда», режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов, Македония
«Корпус-Кристи», режиссер Ричард Келли, Польша
«Атлантика», режиссер Мати Диоп, Сенегал
«Паразиты», режиссер Пон Джун-хо, Южная Корея
«Боль и слава», режиссер Педро Альмодовар, Испания
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«Акварель»
Лучший документальный фильм
«Адвокат»
«Акварель», режиссер Виктор Косаковский
«Американская фабрика», режиссер Стивен Богнар
«Аполло», режиссер Роджер Росс Уильямс
«Аполлон-11», режиссер Тодд Дуглас Миллер
«Большой хак», режиссер Карим Амер, Джехен Нужейм
«Для Самы», режиссер Ваад Аль-Катиб, Эдвард Уоттс
«Мэйден», режиссер Алекс Холмс
«На краю демократии», режисер Петра Коста
«Нация одного ребенка», режиссер Ван Наньфу, Линн Чжан
«Пещера», режиссер Фирас Файяд
«Полуночная семья», режиссер Люк Лоренцен
«Самая большая маленькая ферма», режиссер Джон Честер
«Снести Большой Дом», режиссер Рейчел Лирс
«Страна меда», режиссер Тамара Котевска, Любомир Стефанова
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«Призраки Шугар-Ленда»
Лучший короткометражный документальный фильм
«В отсутствии», режиссер Джордан Данельц
«Жизнь захватывает меня», режиссер Кристин Самуэльсон
«Иди, беги, ча-ча»
«Научится кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)», режиссер Кэрол Дусингер
«Не отставай», режиссер Лютер Клемент
«Обитатели ночи»
«Пожар в раю», режиссер Закари Канепари
«После Марии»
«Призраки Шугар-Ленда», режиссер Бассам Тарик
«Супермен из Сент-Луиса»
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«Он не может жить без космоса»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Вне трассы», режиссер Лео Брюнель
«Волосатая любовь», режиссер Мэтью Черри
«Дочь»
«Дядя Томас: Учет дней», режиссер Реджина Пессоа
«Котбуль», режиссер Росана Салливан
«Незабываемо», режиссер Бруно Колле
«Он не может жить без космоса», режиссер Константин Бронзит
«Позаботьтесь о моем рассудке», режиссер Флор Адамс
«Сестра»
«Физика скорби»
Лучший короткометражный фильм
«Беженцы», режиссер Брандт Андерсен
«Братство»
«Иногда я думаю о смерти», режиссер Штефани Эйбел Горовиц
«Маленькие руки», режиссер Реми Аллье
«Миллер и сын», режиссер Ашер Елинский
«Окно напротив», режиссер Маршалл Карри
«Рождественский подарок»
«Сария»
«Сестра»
«Футбольный клуб Нефты», режиссер Ив Пиа
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«Джокер»
Лучший грим и прически
«1917»
«Аббатство Даунтон»
«Джокер»
«Джуди»
«Маленькие женщины»
«Малефисента: Владычица тьмы»
«Меня зовут Долемайт»
«Однажды в… Голливуде»
«Рокетмен»
«Скандал»
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«Сиротский Бруклин»
Лучший композитор
«1917»
«Ford против Ferrari»
«Боль и слава»
«Джокер»
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»
«Король»
«Кролик Джоджо»
«Маленькие женщины»
«Мстители: Финал»
«Мы»
«Прощание»
«Сиротский Бруклин»
«Скандал»
«Холодное сердце 2»
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Beyonce
Лучшая песня
Speechless — «Аладдин»
Letter To My Godfather — «Черный крестный отец»
I’m Standing With You — «Прорыв»
Da Bronx — «Бронкс, США»
Into The Unknown — «Холодное сердце 2»
Stand Up — «Гарриет»
Catchy Song — «ЛЕГО Фильм 2»
Never Too Late — «Король Лев»
Spirit — «Король Лев»
Daily Battles — «Сиротский Бруклин»
A Glass of Soju — «Паразиты»
(I’m Gonna) Love Me Again — «Рокетмен»
High Above The Water — «Тони Моррисон: Части меня»
I Can’t Let You Throw Yourself Away — «История игрушек 4»
Glasgow — «Дикая Роза»
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«1917»
Лучшие визуальные эффекты
«Алита: Боевой ангел»
«Мстители: Финал»
«Капитан Марвел»
«Кошки»
«Гемини»
«Ирландец»
«Король Лев»
«1917»
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»
«Терминатор: Темные судьбы»
Напомним, мультфильм петербургского мультипликатора и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» стал лучшим на кинофестивале Blow-Up Arthouse International Film Festival в Чикаго. По словам самого режиссера, победа не была легкой — в конкурсе участвовали 33 анимационных фильма, и «все они — практические лучшее, что сделано за последние год-два в мировой анимации». Также стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»-2020 и номинанты на премию «Грэмми»-2020.
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