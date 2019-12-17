Фильм Кантемира Балагова «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Сюжет второй картины петербургского режиссера отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, получившей в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Фильм рассказывает историю о двух женщинах-фронтовиках, возвращающихся в послевоенный Ленинград и пытающихся начать новую жизнь.

В сентябре 2019 года лента была выдвинута на «Оскар» от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», позже переименованной в «Лучший международный художественный фильм». «Дылда» также вошла в список 50 лучших фильмов 2019 года по версии Британского института кино.

Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало». В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года». В 2018 году Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. В нынешнем сезоне режиссер удостоился приза за лучшую режиссуру за работу над картиной «Дылда», а также получил в Каннах приз ФИПРЕССИ.