Фильма ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова «Дылда» вошел в шорт-лист премии Американской киноакадемии «Оскар» — в номинации «Лучший международный художественный фильм».
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
На попадание в шорт-лист «Оскара» претендовала 91 картина, выпущенная в 2019 году. Помимо «Дылды» Балагова, в списке значатся выдвинутая Чехией лента «Раскрашенная птица» Вацлава Маргоула, «Правда и справедливость» эстонского режиссера Танела Тоома, французский фильм «Отверженные» Ладжа Ли, лента от Венгрии «Оставшиеся» Барнабаша Тота, картина «Страна меда» Тамары Котевска и Любомира Стефанова, фильм «Тело Христово» польского режиссера Яна Комаса, «Атлантика» Мати Диопа, картина «Паразиты» Пон Чжун Хо, а также испанская картина «Боль и слава» режиссера Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом в главной роли.
Сюжет второй картины петербургского режиссера отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, получившей в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Фильм рассказывает историю о двух женщинах-фронтовиках, возвращающихся в послевоенный Ленинград и пытающихся начать новую жизнь.
В сентябре 2019 года лента была выдвинута на «Оскар» от России в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», позже переименованной в «Лучший международный художественный фильм». «Дылда» также вошла в список 50 лучших фильмов 2019 года по версии Британского института кино.
Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало». В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года». В 2018 году Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. В нынешнем сезоне режиссер удостоился приза за лучшую режиссуру за работу над картиной «Дылда», а также получил в Каннах приз ФИПРЕССИ.
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