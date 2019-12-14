Журналист Роман Супер собрал около 500 тыс. рублей на съемку документального фильма об Эдуарде Успенском

Напомним, ранее на сервисе Premier состоялась премьера документального фильма Романа Супера «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком, известном под псевдонимом Децл. Лента рассказывает о детстве, творческом пути и смерти артиста, в съемках приняли участие его родители, друзья, коллеги и музыкальные критики.

«Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажную склейку до идеального состояния», — рассказывает Роман.