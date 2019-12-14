18+

Журналист Роман Супер собрал около 500 тыс. рублей на съемку документального фильма об Эдуарде Успенском

Журналист Роман Супер собрал на краудфандинговой площадке более 497 тыс. рублей в течение суток на съемку документального фильма о советском писателе Эдуарде Успенском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные краудфандинговой площадки Planeta.ru.

«Про Успенского написана всего лишь одна биографическая книга, да и та в Северной Европе, где исторически очень ценят детскую литературу. Про него не снято почти ничего, кроме телевизионных ток-шоу, в которых по сотому разу хамовато обкашливались его склоки с бывшими женами и его скверный характер. «Наше детское все» не исследовано никем», – написано в комментарии к сбору средств.

Роман Супер также добавил, что в прошлый раз ему удалось с помощью краудфандинга собрать средства на съемки фильма о Дэцле – около 3,7 млн рублей. «В этот раз мы не ставим конкретной финансовой цели и предлагаем вам рассказать эту историю с нами. У нас есть 100 дней: сколько вместе соберем  – столько и вложим в создание фильма. Чем больше соберем, тем объемнее и визуально интереснее получится новая работа», – сказал он.

Напомним, ранее на сервисе Premier состоялась премьера документального фильма  Романа Супера «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком, известном под псевдонимом Децл. Лента рассказывает о детстве, творческом пути и смерти артиста, в съемках приняли участие его родители, друзья, коллеги и музыкальные критики. 

«Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажную склейку до идеального состояния», — рассказывает Роман.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Сабина Алиева,
Комментарии

Наши проекты