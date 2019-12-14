Журналист Роман Супер собрал на краудфандинговой площадке более 497 тыс. рублей в течение суток на съемку документального фильма о советском писателе Эдуарде Успенском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные краудфандинговой площадки Planeta.ru.
Журналист Роман Супер собрал около 500 тыс. рублей на съемку документального фильма об Эдуарде Успенском
«Про Успенского написана всего лишь одна биографическая книга, да и та в Северной Европе, где исторически очень ценят детскую литературу. Про него не снято почти ничего, кроме телевизионных ток-шоу, в которых по сотому разу хамовато обкашливались его склоки с бывшими женами и его скверный характер. «Наше детское все» не исследовано никем», – написано в комментарии к сбору средств.
Роман Супер также добавил, что в прошлый раз ему удалось с помощью краудфандинга собрать средства на съемки фильма о Дэцле – около 3,7 млн рублей. «В этот раз мы не ставим конкретной финансовой цели и предлагаем вам рассказать эту историю с нами. У нас есть 100 дней: сколько вместе соберем – столько и вложим в создание фильма. Чем больше соберем, тем объемнее и визуально интереснее получится новая работа», – сказал он.
Напомним, ранее на сервисе Premier состоялась премьера документального фильма Романа Супера «С закрытыми окнами» о музыканте Кирилле Толмацком, известном под псевдонимом Децл. Лента рассказывает о детстве, творческом пути и смерти артиста, в съемках приняли участие его родители, друзья, коллеги и музыкальные критики.
«Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажную склейку до идеального состояния», — рассказывает Роман.
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