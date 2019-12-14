Телеканал BBC показал трейлер сериала «Дракула» – от создателей «Шерлока»

В «Дракуле» главные роли исполнили Саша Дхаван («Леди в фургоне»), Нейтан Стюарт-Джарретт («Отбросы»), Кэтрин Шелл («Возвращение Розовой пантеры»), Клайв Расселл («Тринадцатый воин») и другие. Премьера сериала состоится 1 января, шоу будет состоять из трех эпизодов по 90 минут.