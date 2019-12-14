В Сети появился трейлер мини-сериала «Дракула» - от создателей Шерлока» Марка Гэтисса и Стивена Моффата. За основу сюжета взят одноимённый роман Брэма Стокера, опубликованный в 1897 году.
Телеканал BBC показал трейлер сериала «Дракула» – от создателей «Шерлока»
События сериала будут происходить в викторианском Лондоне, куда из Трансильвании прибыл граф Дракула с целью захватить город.
В «Дракуле» главные роли исполнили Саша Дхаван («Леди в фургоне»), Нейтан Стюарт-Джарретт («Отбросы»), Кэтрин Шелл («Возвращение Розовой пантеры»), Клайв Расселл («Тринадцатый воин») и другие. Премьера сериала состоится 1 января, шоу будет состоять из трех эпизодов по 90 минут.
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