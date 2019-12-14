В январе-ноябре 2019 года 60 отечественных фильмов из 68, получивших господдержку, не окупились в прокате, пишет РБК со ссылкой на данные информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Восемь из 68 отечественных кинолент 2019 года, получивших господдержку, окупились в прокате
-
Кадр из фильма "Т-34" (Фото: "Кинопоиск")
В списке коммерчески успешных кинолент лидирует «Т-34», собравший в прокате почти 2,3 миллиарда рублей. В их число также вошли «Бабушка легкого поведения 2», «Трезвый водитель», «Миллиард», «Давай разведемся!» и другие.Наиболее убыточным стал фильм «Тайна печати дракона» – продолжение «Вия». На его производство было выделено 2,3 млрд руб., из которых 90 млн руб. направил Фонд кино. В российском прокате картина собрала только 333,5 млн руб.
В прошлом году за тот же период окупились девять из 54 лент, производство которых было поддержано государством. Всего в 2019 году, по данным «Бюллетеня Кинопрокатчика», в прокат вышли 168 отечественных фильмов, а в 2018 – 140.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.