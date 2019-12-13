Что посмотреть в кино: от  Дуэйна Джонсона до Сергея Бурунова

Продолжение перезапущенной франшизы про игру «Джуманджи», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» без Александра Петрова и Кьяра Мастроянни во французском ромкоме «Одной волшебной ночью» – какие картины вышли в прокат на этой неделе.
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«Джуманджи: Новый уровень» / Jumanji: The Next Level
Продолжение перезапущенной франшизы про таинственную игру. Подростки вынуждены вернуться в «Джуманджи», но (сюрприз, сюрприз) правила поменялись и пройти очередной уровень оказывается совсем не просто.
С 12 декабря
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»
Сиквел отделившегося от сериала полного метра. Как и в оригинальном проекте, Александр Петров в нем больше не снимается. Зато в нем по-прежнему есть Сергей Бурунов.
С 12 декабря
«Курьер» / The Courier
Боевик с Ольгой Куриленко и Гари Олдманом не кажется несомненным маст си. Но Ольга в коже и на мотоцикле – это, во-первых, красиво.
С 12 декабря
«Собаки не носят штанов» / Koirat eivät käytä housuja
БДСМ-ромком (да-да) родом из Финляндии. Потрепанный вдовец в минуты эротической асфиксии видит умершую жену, воспитывает дочь-подростка и влюбляется в свою доминатрикс.
С 12 декабря
«Одной волшебной ночью» / On a Magical Night
Комедия Кристофа Оноре («Все песни только о любви») принесла исполнительнице главной роли Кьяре Мастроянни приз как лучшей актрисе в каннской параллельной программе «Особый взгляд». Парижанка Мария одной волшебной ночью разбирается в своих чувствах к супругу.
С 12 декабря
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