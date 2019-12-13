Что посмотреть в кино: от  Дуэйна Джонсона до Сергея Бурунова

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

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Сиквел отделившегося от сериала полного метра. Как и в оригинальном проекте, Александр Петров в нем больше не снимается. Зато в нем по-прежнему есть Сергей Бурунов.

С 12 декабря