Голливудская ассоциация кинокритиков назвала Дени Вильнева главным режиссером десятилетия

Франкоканадский кинорежиссер и сценарист Дени Вильнев снял за последнее десятилетие 6 фильмов — «Пожары» (2010), «Враг», «Пленницы» (2013), «Убийца» (2015), «Прибытие» (2016) и «Бегущий по лезвию 2049» (2017), ставший лауреатом премии «Оскар» и BAFTA за лучшую работу оператора и лучшие визуальные эффекты.

В 2010 году его фильм «Пожары» представлял Канаду на 83-й церемонии вручения наград «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». А в январе 2011 года Вильнев был включен в список 10 самых многообещающих молодых режиссеров по мнению еженедельника Variety.

Напомним, ранее голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на кинопремию «Золотой глобус». 77-я церемония вручения наград состоится в январе 2020 года. Лауреаты двух номинаций известный уже сейчас — актер Том Хэнкс удостоен специальной награды имени Сесиля Б. Де Милля за выдающийся вклад в кинематограф, а ведущая Эллен Дедженерес — за жизненные достижения в области телевидения. Рассказываем, кто на этот раз поборется за статуэтку.