В Сети появился второй трейлер предстоящего фильма Даши Чаруши «Марафон желаний». Сценарий написан режиссером совместно с комиком и продюсером Александром Гудковым, который также исполнил в фильме одну из главных ролей.
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В Сети появился второй трейлер предстоящего фильма Даши Чаруши «Марафон желаний». Сценарий написан режиссером совместно с комиком и продюсером Александром Гудковым, который также исполнил в фильме одну из главных ролей.
Комедия с элементами мелодрамы расскажет историю маникюрщицы Марины, которая летит из Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Единственный шанс на счастье и свадьбу — прибыть туда в течение 24 часов. Но пересадка в Петербурге вносит коррективы в эти планы.
В касте грядущей премьеры — от моделей и медийных персон до драматических актеров и комиков. Главные роли исполнят Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Павел Деревянко, Мария Миногарова, Юлия Ауг, Александр Гудков, Екатерина Варнава, Макар Запорожский и другие.
В российский прокат «Марафон желаний» выйдет 23 января 2020 года.
В июле состоялась премьера клипа Димы Билана на песню «Про белые розы», который снял Александр Гудков. Ностальгия по пост-советской эстраде, граничащая с манией (и мистикой!). В мае Тимур Родригез показал новый клип на песню Kanye, снятый Александром Гудковым — русский Канье Уэст бродит по Москве в оверсайз пуховике. Ранее команда «Вечернего Урганта» вместе с Гудковым сняла клип для Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» — в образе рэпера Face.
А еще Гудков не только продюсер, но и актер. Вместе с Сергеем Полуниным и Никитой Кукушкиным он бегает в спортзале под песню Муси Тотибадзе, в компании режиссера Александра Баширова сбегает на дикие танцы в сарае под предлогом рыбалки, а в новом клипе СБПЧ предстает в образе понтифика, похожего на Джуда Лоу в сериале Паоло Соррентино «Молодой папа».
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