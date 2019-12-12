Комедия с элементами мелодрамы расскажет историю маникюрщицы Марины, которая летит из Воронежа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть любимого. Единственный шанс на счастье и свадьбу — прибыть туда в течение 24 часов. Но пересадка в Петербурге вносит коррективы в эти планы.

В касте грядущей премьеры — от моделей и медийных персон до драматических актеров и комиков. Главные роли исполнят Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Павел Деревянко, Мария Миногарова, Юлия Ауг, Александр Гудков, Екатерина Варнава, Макар Запорожский и другие.

В российский прокат «Марафон желаний» выйдет 23 января 2020 года.