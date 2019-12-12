Warner Bros. назвала дату выхода новой «Матрицы» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс

Режиссером продолжения «Матрицы» выступит Лана Вачовский — она также напишет сценарий к грядущей картине. Съемки четвертой «Матрицы» планируют начать уже в 2020 году. Запуск продолжения обговаривался много лет, однако уточнить прогнозы стало возможно только сейчас — после урегулирования прав на «Матрицу», а также хорошим кассовым сборам фильмов «Джон Уик 3» и «История Игрушек 4», а также самого сценария от Вачовски.

Творческий дуэт сестер Вачовски получил известность после создания фантастической трилогии «Матрица», в процессе которого они выступили режиссерами, исполнительными продюсерами и сценаристами — первая часть вышла на большие экраны в 1999 году. «Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция» вышли в 2003 году. В трилогии рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации.

Напомним, о том, что сестры Лоуренс и Эндрю Вачовски будут снимать продолжение «Матрицы», стало известно в 2016 году — грядущие ленты выйдут в формате 3D. Планируется снять четвертую и пятую части, они напрямую будут связаны с первой трилогией, в которую также входят ленты «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Главную роль в картине предложили сыграть Киану Ривзу. «Это был бы подарок», — ответил на предложение актер. В 2019 году решение подтвердил режиссер и каскадер Чад Стахелски, известный по работе над серией фильмов «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли. Продолжение «Матрицы» уже запустили в производство.