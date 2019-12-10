2019-ый стремительно подходит к концу, множа многочисленные списки с итогами года. «Собака.ru» выбрала 16 лучших русскоязычных фильмов на любой вкус, которые вышли в прокат с января по декабрь и отлично подходят для просмотра на каникулах.
16 лучших русских фильмов года
«Дылда»
Драма Кантемира Балагова о неженском лице войны, созависимых отношениях двух подруг и посттравматическом синдроме в послеблокадном Ленинграде, как и его дебютная «Теснота», попала в программу «Особый взгляд» Канн. Откуда уехала с двумя призами – за лучшую режиссуру и наградой от ФИПРЕССИ. А еще претендует на «Оскар» как лучший иностранный фильм.
«Айка»
Лихорадочная картина в духе братьев Дарденн мечется, как главная героиня Айка по не верящей слезам Москве, между соцдрамой и соцтриллером – поразительный гуманистический опыт и заслуженный приз в Каннах за лучшую женскую роль у Самал Еслямовой.
«Война Анны»
Камерный, но эпохальный арт-триллер Алексея Федорченко о спрятавшейся в начале Великой Отечественной в камине маленькой еврейской девочке (виртуозная игра без слов 9-летней Марты Козловой!). Картина — ода гуманизму и торжеству духа была в ультракоротком прокате: всего четыре дня.
«Папа, сдохни»
Кровавая история неудачного знакомства худшего в мире отца (Виталий Хаев) с избранником дочери (Александр Кузнецов). Черная комедия – дебют режиссера Кирилла Соколова – стала лучшей на Выборгском фестивале «Окно в Европу» и доказывает, что историю про насилие, порождающее насилие, не обязательно рассказывать как драму.
«Давай разведемся»
Народная комедия Анны Пармас с гэгами в духе снятых ею клипов «Ленинграда» и феминистским посылом. Врач-гинеколог Маша (Анна Михалкова) содержит семью и платит кредит за дом – с детьми сидит ее муж Миша (Стас из того самого видео «Ты просто космос, Стас»).
«Братство»
Картина Павла Лунгина о войне в Афганистане получила шквал критики, а зря. Несмотря на приемы в лоб (вроде звучащей за кадром песни «Гражданской обороны» «Все идет по плану»), это честное многофигурное высказывание о стране и времени.
«Русский Бес»
Режиссер-легенда 1990-х Григорий Константинопольский виртуозно крестит «Американского психопата» в православие, добавляя к по-тарантиновски утрированным литрам крови экспортную русскую духовность. За что и получил приз «Кинотавра» в 2018 году за лучшую режиссуру.
«Бык»
Картина дебютанта Бориса Акопова – удивительно точный слепок 1990-х: с музыкой, модой, чувством безысходности, но надеждой на новые времена. Поэтому жюри во главе с Константином Хабенским признало картину лучшей на фестивале «Кинотавр» в этом году. Антон Быков по кличке Бык только что вышел из тюрьмы и вот-вот снова в нее попадет. Но его отмазывают люди местного авторитета — у них есть для него дело: найти одного человека.
«Выше неба»
Наивный фильм автора «Хорошего мальчика» Оксаны Карас совершает постоянные сюжетные твисты: от мелодрамы в ромком через драму в детектив и обратно. У главной героини (Таисия Вилкова ) порок сердца, ее чрезмерно опекает властная мама (Викторя Толстоганова). Но ему (сердцу) не прикажешь – девушка влюбляется в юношу-парапланэриста (Филипп Авдеев).
«Акварель» / Aquarela
Невероятной красоты документальная картина о воде Виктора Косаковского. «Акварель» снята в формате 96 кадров в секунду (вместо привычных нам 24-х), и это тот случай, когда прием смотрится не просто аттракционом, а художественно обусловлен. Строго говоря, это копродукция, но будем считать фильм российским.
«Большая поэзия»
Дебют сценариста Александра Лунгина драматичен, местами комичен и может понравиться поклонникам «Таксиста» Скорсезе и «Брата» Балабанова. В кадре — много суровости и отчаяния, мощные актерские работы Александра Кузнецова и Алексея Филимонова, настоящий поэтический слэм: звучат рэп Фейса, Грубого Ниоткуда и стихи Андрея Родионова. А строчку «Леха я или не Леха» вы будете еще долго повторять после титров.
«Одесса»
Ностальгический фильм Валерия Тодоровского об Одессе – той, что в цветущих акациях жемчужина у моря, в которую привозят полные кефали шаланды. «Амаркорд» и «Рома» режиссера о городе его детства с Евгением Цыгановым, Ириной Розановой и Евгений Брик.
«Верность»
Свободная от предрассудков эротическая драма о настоящей близости. Акушерка-гинеколог Лена замечает, что ее муж Саша, актер театра, к ней охладел. «Верность» — вторая полнометражная картина Нигины Сайфуллаевой, автора «Как меня зовут». На экране харизматичный Александр Паль, который фантастически не похож на себя в уже знакомых нам ролях, удивительно тонкая актриса Евгения Громова, масса красиво снятых откровенных сцен, солнечный Калининград.
«Текст»
Драма Клима Шипенко с самым востребованным актером поколения Александром Петровым по сценарию Дмитрия Глуховского. Главный герой отсидел 7 лет в колонии по ложному обвинению в распространении наркотиков и начинает мстить полицейскому (Иван Янковский), который их подбросил.
«Мысленный волк»
Притворяющаяся триллером эстетская притча Валерии Гай Германики по сценарию Юрия Арабова. Две женщины (Юлия Высоцкая и Лиза Климова) пытаются уберечь ребенка от волка-оборотня.
«Завод» или «Сторож»
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Юрий Быков выпустил в этом году целых две картины. Они, как и всегда, названы коротким словом (не более шести букв) и вполне взаимозаменяемы. В обеих есть все, за что его и ценят многочисленные поклонники (и что выглядит порой карикатурно): немногословные мужчины, романтическое благородство, пессимизм и безысходность.
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