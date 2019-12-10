16 лучших русских фильмов года

«Бык»

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Картина дебютанта Бориса Акопова – удивительно точный слепок 1990-х: с музыкой, модой, чувством безысходности, но надеждой на новые времена. Поэтому жюри во главе с Константином Хабенским признало картину лучшей на фестивале «Кинотавр» в этом году. Антон Быков по кличке Бык только что вышел из тюрьмы и вот-вот снова в нее попадет. Но его отмазывают люди местного авторитета — у них есть для него дело: найти одного человека.