Появился первый тизер второго сезона сериала Константина Богомолова «Содержанки»

В Сети появился первый тизер грядущего, второго сезона сериала Константина Богомолова «Содержанки». Не пожалеет ли Лена, что с легкостью разорвала рутинный, но стабильный брак? Получится ли у Даши открыть свою галерею и удержаться в Москве без помощи чиновника Игоря? Сможет ли Макс раскрыть тайну смерти Алисы? На эти и другие вопросы ответит новый сезон сериала.
В продолжении проекта Константин Богомолов уступил режиссерское кресло Дарье Жук, выступив в качестве шоураннера, к актерскому составу присоединились Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов и Один Байрон, а в качестве звездных камео в кадре можно будет увидеть Александра Молочникова и Романа Волобуева.
Кроме Любови Аксеновой, Игоря Миркурбанова и Одина Байрона к актерскому составу присоединились единственный российский лауреат Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль Константин Лавроненко, народные артисты России Виктор Вержбицкий и Игорь Верник, а также Юрий Чурсин. В качестве звездных камео в кадре появится режиссер Александр Молочников — в роли пикапера, который пытается соблазнить одну из героинь, а также Роман Волобуев — он сыграл пародию на самого себя.
Премьера второго сезона состоится на видеосервисе START в начале 2020 года.
Напомним, после столичной премьеры первого сезона «Содержанок» в Доме литераторов режиссер Константин Богомолов, главная героиня Дарья Мороз и продюсер Ирина Сосновая привезли «Содержанок» на закрытый показ в «Ленинград Центр» (смотрите наш фоторепортаж!). О том, что Богомолов будет работать над продолжением сериала «Содержанки», стало известно а апреле 2019 года — съемки второго сезона сериала «Содержанки» стартовали в конце августа и завершились в ноябре.
Ранее режиссер также приступил к работе над сериалом «Хороший человек». Сюжет основан на реальной истории поимки «ангарского маньяка» Михаила Попкова — серийного убийцы, совершившего не менее 77 убийств молодых женщин в 1992 по 2010 год. Кроме того, Константин Богомолов снимет несколько сериалов и полнометражных фильмов для российского видеосервиса. Режиссер подписал эксклюзивный контракт, согласно которому в течение двух лет будет работать над новыми проектами в качестве постановщика и креативного продюсера.
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