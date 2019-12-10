Появился первый тизер второго сезона сериала Константина Богомолова «Содержанки»

В продолжении проекта Константин Богомолов уступил режиссерское кресло Дарье Жук, выступив в качестве шоураннера, к актерскому составу присоединились Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов и Один Байрон, а в качестве звездных камео в кадре можно будет увидеть Александра Молочникова и Романа Волобуева.

Кроме Любови Аксеновой, Игоря Миркурбанова и Одина Байрона к актерскому составу присоединились единственный российский лауреат Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль Константин Лавроненко, народные артисты России Виктор Вержбицкий и Игорь Верник, а также Юрий Чурсин. В качестве звездных камео в кадре появится режиссер Александр Молочников — в роли пикапера, который пытается соблазнить одну из героинь, а также Роман Волобуев — он сыграл пародию на самого себя.

Премьера второго сезона состоится на видеосервисе START в начале 2020 года.