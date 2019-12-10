Долгожданное продолжение веб-сериала сценариста и режиссера Иры Вилковой о типажах завсегдатаев питейных заведений — «На грудь» возвращается, чтобы рассказать истории из жизни завсегдатаев несуществующего бара на Рубинштейна. Специально для «Собака.ru» создатели шоу приоткрыли завесу тайны и поделились отрывком из грядущего, второго сезона. О феминистической партии, внезапном отцовстве и старом, как мир, вопросе: можно ли брать деньги у мужчин и при этом оставаться самодостаточной женщиной.
«Бар "На грудь"» — режиссерская работа актрисы Ирины Вилковой, снятая в формате веб-сериала. На протяжении серии петербуржцы решают и создают проблемы, рассуждают о смысле жизни и делятся своими переживаниями с хозяйкой бара. Во втором сезоне к маникюрше Марине приезжает жених и мама, к бандиту Валере возвращается первая любовь, Владлен решает спасти человечество, пенсионер Бугров узрит Бога, феминистка Поля тоже узрит Бога и сделается от него беременной, а аккордеонист Аркадий потеряет мать, но обретет отца.
Главные роли во втором сезоне веб-сериала исполнили Анна Иванина, Михаил Тройник, Татьяна Лазарева, Кирилл Полухин, Яна Троянова, Антон Сухарев, Андрей Шарков, Иван Купреенко, Денис Пьянов, Татьяна Малыщицкая, Алексей Гуськов и другие. В роли уставшей и очень беременной барменши — Анна Гольдфельд.
Премьера второго сезона веб-сериала «Бар "На грудь"» состоится уже сегодня, 10 декабря, на онлайн-кинотеатре Okko. В ожидании продолжения каталогизировать крепко или умеренно выпивающих мы попросили сценариста и режиссера сериала, актрису Иру Вилкову — вот 8 типажей посетителей баров и рюмочных: «гусары», «шальные императрицы» и «пивные сомелье».
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