«Бар "На грудь"» — режиссерская работа актрисы Ирины Вилковой, снятая в формате веб-сериала. На протяжении серии петербуржцы решают и создают проблемы, рассуждают о смысле жизни и делятся своими переживаниями с хозяйкой бара. Во втором сезоне к маникюрше Марине приезжает жених и мама, к бандиту Валере возвращается первая любовь, Владлен решает спасти человечество, пенсионер Бугров узрит Бога, феминистка Поля тоже узрит Бога и сделается от него беременной, а аккордеонист Аркадий потеряет мать, но обретет отца.

Главные роли во втором сезоне веб-сериала исполнили Анна Иванина, Михаил Тройник, Татьяна Лазарева, Кирилл Полухин, Яна Троянова, Антон Сухарев, Андрей Шарков, Иван Купреенко, Денис Пьянов, Татьяна Малыщицкая, Алексей Гуськов и другие. В роли уставшей и очень беременной барменши — Анна Гольдфельд.