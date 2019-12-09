Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»-2020

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на кинопремию «Золотой глобус». 77-я церемония вручения наград состоится в январе 2020 года. Лауреаты двух номинаций известный уже сейчас — актер Том Хэнкс удостоен специальной награды имени Сесиля Б. Де Милля за выдающийся вклад в кинематограф, а ведущая Эллен Дедженерес — за жизненные достижения в области телевидения. Рассказываем, кто на этот раз поборется за статуэтку.