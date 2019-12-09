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Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»-2020

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на кинопремию «Золотой глобус». 77-я церемония вручения наград состоится в январе 2020 года. Лауреаты двух номинаций известный уже сейчас — актер Том Хэнкс удостоен специальной награды имени Сесиля Б. Де Милля за выдающийся вклад в кинематограф, а ведущая Эллен Дедженерес — за жизненные достижения в области телевидения. Рассказываем, кто на этот раз поборется за статуэтку.

  • «Джокер»

Лучший драматический фильм

«1917»

«Ирландец»

«Джокер»

«Брачная история»

«Два папы»

Лучший фильм в жанре комедии или мюзикла

«Меня зовут Долемайт»

«Кролик Джоджо»

«Достать ножи»

«Однажды в Голливуде»

«Рокетмен»

  • «1917»

Лучший режиссер

Пон Джун-хо, «Паразиты»

Сэм Мендес, «1917»

Мартин Скорсезе, «Ирландец»

Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде»

Тодд Филлипс, «Джокер»

  • «Маленькие женщины»

Лучший актер в драматическом фильме

Антонио Бандерас, «Боль и слава»

Кристиан Бэйл, «Ford против Ferrari»

Адам Драйвер, «Брачная история»

Джонатан Прайс, «Два Папы»

Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучшая актриса в драматическом фильме

Синтия Эриво, «Гарриет»

Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»

Сирша Ронан, «Маленькие женщины»

Шарлиз Терон, «Скандал»

Рене Зеллвегер, «Джуди»

  • «Однажды в Голливуде»

Лучший актер в комедии или мюзикле

Леонардо ДиКаприо, «Однажды в Голливуде»

Роман Гриффин Дэвис, «Кролик Джоджо»

Дэниэл Крэйг, «Достать ножи»

Эдди Мерфи, «Меня зовут Долемайт»

Тэрон Эджертон, «Рокетмен

Лучшая актриса в комедии или мюзикле

Ана де Армас, «Достать ножи»

Аквафина, «Прощание»

Кейт Бланшетт, «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Бини Фелдштейн, «Образование»

Эмма Томпсон, «В прямом эфире»

  • «Ирландец»

Лучший актер второго плана

Аль Пачино, «Ирландец»

Джо Пеши, «Ирландец»

Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»

Энтони Хопкинс, «Два Папы»

Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»

Лучшая актриса второго плана

Кэти Бэйтс, «Дело Ричарда Джуэлла»

Аннетт Бенинг, «Отчет о пытках»

Лора Дерн, «Брачная история»

Дженнифер Лопез, «Стриптизерши»

Марго Робби, «Скандал»

  • «Сиротский Бруклин»

Лучший сценарий

«Брачная история»

«Два папы»

«Однажды в Голливуде»

«Ирландец»

«Паразиты»

Лучшая музыка к фильму

«Маленькие женщины»

«Джокер»

«Брачная история»

«1917»

«Сиротский Бруклин»

  • «Прощание»

Лучшая песня

Beautiful Ghost, «Кошки»

I’m gonna love me again, «Рокетмен»

Spirit, «Король Лев»

Into the unknown, «Холодное сердце 2»

Stand Up, «Гарриет»

Лучший иностранный фильм

«Отверженные», Великобритания

«Боль и слава», Испания

Паразиты, Южная Корея

«Портрет девушки в огне», Франция

«Прощание», США, Китай

  • «Утреннее шоу»

Лучший драматический сериал

«Большая маленькая ложь»

«Корона»

«Убивая Еву»

«Утреннее шоу»

«Наследники»

Лучший комедийный сериал

«Барри»

«Дрянь»

«Метод Комински»

«Политик»

«Удивительная миссис Мейзел»

  • «Чернобыль»

Лучший мини-сериал или телефильм

«Уловка 22»

«Чернобыль»

«Фосси/Вердон»

«Самый громкий голос»

«Невероятное»

  • Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»

Лучший актер в драматическом сериале

Брайан Кокс, «Наследники»

Рами Малек, «Мистер Робот»

Тобайас Мензис, «Корона»

Билли Портер, «Поза»

Кит Харингтон, «Игра престолов»

Лучшая актриса в в драматическом сериале

Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»

Оливия Колман, «Корона»

Джоди Комер, «Убивая Еву»

Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»

Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»

  • «Удивительная миссис Мейзел»

Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле

Майкл Дуглас, «Метод Комински»

Билл Хейдер, «Барри»

Пол Радд, «Жизнь с самим собой»

Рами Юсеф, «Рами»

Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле

Кристина Эпплгейт, «Мертв для меня»

Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»

Наташа Лионне, «Матрешка»

Кирстен Данст, «Как стать богом в центральной Флориде»

Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»

  • Хелен Миррен, «Екатерина Великая»

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Саша Барон Коэн, «Шпион»

Расселл Кроу, «Самый громкий голос»

Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»

Джаред Харрис, «Чернобыль»

Кристофер Эбботт, «Уловка-22»

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Кейтлин Дивер, «Невероятное»

Джои Кинг, «Притворство»

Хелен Миррен, «Екатерина Великая»

Мерритт Уивер, «Невероятное»

Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»

  • Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»

Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме

Алан Аркин, «Метод Комински»

Киран Калкин, «Наследники»

Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»

Эндрю Скотт, «Дрянь»

Генри Уинклер, «Барри»

Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме

Патриша Аркетт, «Притворство»

Хелена Бонем Картер, «Корона»

Тони Коллетт, «Невероятное»

Мерил Стрип, «Большая маленькая ложь»

Эмили Уотсон, «Чернобыль»

 

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Дарья Гладких,
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