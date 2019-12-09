Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на кинопремию «Золотой глобус». 77-я церемония вручения наград состоится в январе 2020 года. Лауреаты двух номинаций известный уже сейчас — актер Том Хэнкс удостоен специальной награды имени Сесиля Б. Де Милля за выдающийся вклад в кинематограф, а ведущая Эллен Дедженерес — за жизненные достижения в области телевидения. Рассказываем, кто на этот раз поборется за статуэтку.
Стали известны номинанты на премию «Золотой глобус»-2020
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«Джокер»
Лучший драматический фильм
«1917»
«Ирландец»
«Джокер»
«Брачная история»
«Два папы»
Лучший фильм в жанре комедии или мюзикла
«Меня зовут Долемайт»
«Кролик Джоджо»
«Достать ножи»
«Однажды в Голливуде»
«Рокетмен»
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«1917»
Лучший режиссер
Пон Джун-хо, «Паразиты»
Сэм Мендес, «1917»
Мартин Скорсезе, «Ирландец»
Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде»
Тодд Филлипс, «Джокер»
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«Маленькие женщины»
Лучший актер в драматическом фильме
Антонио Бандерас, «Боль и слава»
Кристиан Бэйл, «Ford против Ferrari»
Адам Драйвер, «Брачная история»
Джонатан Прайс, «Два Папы»
Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая актриса в драматическом фильме
Синтия Эриво, «Гарриет»
Скарлетт Йоханссон, «Брачная история»
Сирша Ронан, «Маленькие женщины»
Шарлиз Терон, «Скандал»
Рене Зеллвегер, «Джуди»
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«Однажды в Голливуде»
Лучший актер в комедии или мюзикле
Леонардо ДиКаприо, «Однажды в Голливуде»
Роман Гриффин Дэвис, «Кролик Джоджо»
Дэниэл Крэйг, «Достать ножи»
Эдди Мерфи, «Меня зовут Долемайт»
Тэрон Эджертон, «Рокетмен
Лучшая актриса в комедии или мюзикле
Ана де Армас, «Достать ножи»
Аквафина, «Прощание»
Кейт Бланшетт, «Куда ты пропала, Бернадетт?»
Бини Фелдштейн, «Образование»
Эмма Томпсон, «В прямом эфире»
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«Ирландец»
Лучший актер второго плана
Аль Пачино, «Ирландец»
Джо Пеши, «Ирландец»
Брэд Питт, «Однажды в Голливуде»
Энтони Хопкинс, «Два Папы»
Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству»
Лучшая актриса второго плана
Кэти Бэйтс, «Дело Ричарда Джуэлла»
Аннетт Бенинг, «Отчет о пытках»
Лора Дерн, «Брачная история»
Дженнифер Лопез, «Стриптизерши»
Марго Робби, «Скандал»
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«Сиротский Бруклин»
Лучший сценарий
«Брачная история»
«Два папы»
«Однажды в Голливуде»
«Ирландец»
«Паразиты»
Лучшая музыка к фильму
«Маленькие женщины»
«Джокер»
«Брачная история»
«1917»
«Сиротский Бруклин»
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«Прощание»
Лучшая песня
Beautiful Ghost, «Кошки»
I’m gonna love me again, «Рокетмен»
Spirit, «Король Лев»
Into the unknown, «Холодное сердце 2»
Stand Up, «Гарриет»
Лучший иностранный фильм
«Отверженные», Великобритания
«Боль и слава», Испания
Паразиты, Южная Корея
«Портрет девушки в огне», Франция
«Прощание», США, Китай
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«Утреннее шоу»
Лучший драматический сериал
«Большая маленькая ложь»
«Корона»
«Убивая Еву»
«Утреннее шоу»
«Наследники»
Лучший комедийный сериал
«Барри»
«Дрянь»
«Метод Комински»
«Политик»
«Удивительная миссис Мейзел»
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«Чернобыль»
Лучший мини-сериал или телефильм
«Уловка 22»
«Чернобыль»
«Фосси/Вердон»
«Самый громкий голос»
«Невероятное»
-
Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»
Лучший актер в драматическом сериале
Брайан Кокс, «Наследники»
Рами Малек, «Мистер Робот»
Тобайас Мензис, «Корона»
Билли Портер, «Поза»
Кит Харингтон, «Игра престолов»
Лучшая актриса в в драматическом сериале
Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
Оливия Колман, «Корона»
Джоди Комер, «Убивая Еву»
Риз Уизерспун, «Утреннее шоу»
Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
-
«Удивительная миссис Мейзел»
Лучший актер в комедийном сериале или мюзикле
Майкл Дуглас, «Метод Комински»
Билл Хейдер, «Барри»
Пол Радд, «Жизнь с самим собой»
Рами Юсеф, «Рами»
Лучшая актриса в комедийном сериале или мюзикле
Кристина Эпплгейт, «Мертв для меня»
Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Наташа Лионне, «Матрешка»
Кирстен Данст, «Как стать богом в центральной Флориде»
Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
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Хелен Миррен, «Екатерина Великая»
Лучший актер в мини-сериале или телефильме
Саша Барон Коэн, «Шпион»
Расселл Кроу, «Самый громкий голос»
Сэм Рокуэлл, «Фосси/Вердон»
Джаред Харрис, «Чернобыль»
Кристофер Эбботт, «Уловка-22»
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
Кейтлин Дивер, «Невероятное»
Джои Кинг, «Притворство»
Хелен Миррен, «Екатерина Великая»
Мерритт Уивер, «Невероятное»
Мишель Уильямс, «Фосси/Вердон»
-
Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»
Лучший актер второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
Алан Аркин, «Метод Комински»
Киран Калкин, «Наследники»
Стеллан Скарсгард, «Чернобыль»
Эндрю Скотт, «Дрянь»
Генри Уинклер, «Барри»
Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
Патриша Аркетт, «Притворство»
Хелена Бонем Картер, «Корона»
Тони Коллетт, «Невероятное»
Мерил Стрип, «Большая маленькая ложь»
Эмили Уотсон, «Чернобыль»
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