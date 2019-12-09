В «Авроре» покажут документальный фильм о Государственном Эрмитаже

Гидом киноэкскурсии выступил итальянский актер Тони Сервилло, в российской версии — Андрей Ургант. Они проведут зрителей по залам Зимнего дворца с представленными шедеврами Леонардо, Рафаэля, Ван Дейка, Рубенса, Тициана и Рембрандта, познакомят с работой реставрационного центра«Старая Деревня», археологического отдела и отдела Современного искусства. Покажут и самое масштабное собрание картин Матисса, которое представлено в Главном штабе.

«Эрмитаж. Сила искусства» расскажет не только о шедеврах изобразительного искусства. но и легендах Петербурга — Невского проспекта, набережных, мостов и каналов. В фильме также приняли участие историк и писатель Орландо Файджес, ректор Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семен Михайловский, куратор отдела фламандского искусства Ирина Соколова, историк искусства Евгений Анисимов, куратор отдела венецианского искусства Ирина Артемьева, профессор истории искусств Илья Доронченков, куратор Библиотеки Конгресса в Вашингтоне Гарольд Лейх и директор Национальной галереи в Лондоне Габриэле Финалди.

Приглашенными гостями фильма стали режиссер Александр Сокуров и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Показ документального фильма «Эрмитаж. Сила искусства» состоится 12 декабря в кинотеатре «Аврора», начало в 17:40. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.