Вышел первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот и Крисом Пайном

Сюжет сиквела «Чудо-женщины», действие которого происходит в 1984 году, расскажет о противостоянии амазонки-воительницы Дианы с бизнесменом по имени Лорд (в исполнении Педро Паскаля). Влиятельный и успешный, он мечтает стать богом среди смертных, для чего собирает разнообразные магические артефакты.

В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва (Кристен Уиг) — она находит предмет, который превращает ее дикую женщину-кошку Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Главные роли в сиквеле «Чудо женщины» исполнили Галь Гадот, Педро Паскаль, Робин Райт, Конни Нильсен, Кристен Уиг, Лион Бекуив, Окли Булл и другие. Также в съемках принял участие Крис Пайн, известный по роли капитана Джеймса Ти. Кирка в кинофраншизе «Стартрек». В режиссерском кресле вновь Пэтти Дженкинс, создавшая первую часть «Чудо женщины».

Мировая премьера фильма «Чудо женщина: 1984» состоится 4 июня 2020 года.