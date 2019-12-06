Детектив с музыкой Тома Йорка «Сиротский Бруклин», производственная драма с Бенедиктом Камбербэтчем «Война токов», а также праздничный ромком «Рождество на двоих» – какие фильмы вышли в прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Рождества с Эмилией Кларк до нуара с Эдвардом Нортоном
«Война токов» / The Current War
В СССР фильм Альфонсо Гомес-Рехона («Американская история ужасов», «Красные браслеты») назвали бы производственной драмой. Более полутора часов друг другу на экране противостоят два электромагната: эксцентричный изобретатель Томас Эдисон (Бенедикт Камбербэтч) и умница-инвестор Джордж Вестингауз (Майкл Шеннон). Бонус – Николас Холт в роли Николы Теслы, оператор «Олдбоя» Чон Джон-хун и Тимур Бекмамбетов в числе продюсеров (рядом с Мартином Скорсезе!).
С 5 декабря
«Сиротский Бруклин» / Motherless Brooklyn
Второй режиссерский опыт Эдварда Нортона – мрачный нуар о детективе с синдром Туретта – им спродюсированный, по его сценарию и с ним же в главной роли. По сюжету одиночка Лайонел Эссрог расследует убийство наставника (Брюс Уиллис). Заглавный трек картины написал Том Йорк.
С 5 декабря
«Рождество на двоих» / Last Christmas
У ромкома с Эмилией Кларк есть все шансы стать рождественской классикой: в нем красивые актеры, трогательная история и отличный саундтрек – фильм основан на песне Last Christmas Джорджа Майкла. В картине обещают также его же никогда не выходившие композиции.
С 5 декабря
«21 мост» / 21 Bridges
Режиссер «Игры престолов» Брайан Кирк снял боевик о борьбе хорошего копа-посттравматика (Чедвик Боузман) с плохими и продажными. В небольших (но харизматичных) ролях – Сиенна Миллер и Дж.К. Симмонс.
С 5 декабря
«Аэронавты» / The Aeronauts
Роуд-муви с Фелисити Джонс и Эдди Редмэйном с одной важной поправкой: путешествуют они на аэростате. Поставил основанную на реальной истории картину о воздухоплавателях XIX века режиссер «Острых козырьков» Том Харпер.
С 5 декабря
«Конец сезона»
Автор сериалов «Однажды в Ростове» и «Хождение по мукам», а также фильмов «На Верхней Масловке» и «Успех» Константин Худяков переосмыслил историю трех сестер, которых играют Юлия Снигирь, Юлия Пересильд и Анна Чиповская. Застряв в небольшом прибалтийском городе, они, конечно, стремятся в Москву, в Москву.
С 5 декабря
«Простой карандаш»
Драма сценаристки и режиссера Натальи Назаровой (7 лет назад за фильм «Дочь» она разделила с соавтором Александром Касаткиным приз «Кинотавра» за лучший дебют). Петербургская художница устраивается учительницей черчения в школу в провинции – здесь отбывает срок в колонии ее муж.
С 5 декабря
«Встреча с Горбачевым» / Meeting Gorbachev
Документальный фильм главного Дон-Кихота мирового кино Вернера Херцога о первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве. В нем два титана, беседуя, осмысляют историю – от прекращения холодной войны и контроля Советского Союза над Восточной Европой до объединения Германии.
С 5 декабря
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