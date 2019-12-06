Что посмотреть в кино: от Рождества с Эмилией Кларк до нуара с Эдвардом Нортоном

«Рождество на двоих» / Last Christmas

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У ромкома с Эмилией Кларк есть все шансы стать рождественской классикой: в нем красивые актеры, трогательная история и отличный саундтрек – фильм основан на песне Last Christmas Джорджа Майкла. В картине обещают также его же никогда не выходившие композиции.

С 5 декабря